Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220623/zaxarova-otreagirovala-na-obvineniya-v-adres-posla-iz-za-otstavki-premera-bolgarii-25574116.html
Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
В МИД РФ посоветовали Петкову вспомнить про Бэтмена и Женщину-кошку.
2022-06-23T15:08+0500
2022-06-23T15:08+0500
россия
мид рф
мария захарова
болгария
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25575503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e3f089bc36f3fe1510824f73c831c980.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Список виновных в отставке премьер-министра Болгарии Кирила Петкова еще не закончен. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского политика о своем уходе. Недавно Петков обвинил посла России Элеонору Митрофанову в своей отставке."В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - отметила Захарова."Думаю, человек устал, начал заговариваться", - заключила представитель МИД РФ.Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству обвинил в причастности к своей отставке трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.Петков возложил ответственность за свой вынужденный уход на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) недавно вышла из правительственной коалиции.Как сообщает радиостанция BNR, бывший премьер также заявил, что, находясь у власти, намерен был защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" случилось из-за работы оппозиционной партии "Возрождение".Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаМИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
россия
болгария
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25575503_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7bcfdfe8fb1b7b406d19503c4a8301de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид рф, мария захарова, болгария, отставка

Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии

15:08 23.06.2022
© Sputnik / Максим БлиновВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В МИД РФ посоветовали Петкову вспомнить про Бэтмена и Женщину-кошку.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Список виновных в отставке премьер-министра Болгарии Кирила Петкова еще не закончен. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского политика о своем уходе.
Недавно Петков обвинил посла России Элеонору Митрофанову в своей отставке.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - отметила Захарова.
"Думаю, человек устал, начал заговариваться", - заключила представитель МИД РФ.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству обвинил в причастности к своей отставке трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков возложил ответственность за свой вынужденный уход на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) недавно вышла из правительственной коалиции.
Как сообщает радиостанция BNR, бывший премьер также заявил, что, находясь у власти, намерен был защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" случилось из-за работы оппозиционной партии "Возрождение".
Читайте также:
МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда
МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0