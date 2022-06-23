https://uz.sputniknews.ru/20220623/zaxarova-otreagirovala-na-obvineniya-v-adres-posla-iz-za-otstavki-premera-bolgarii-25574116.html
Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
В МИД РФ посоветовали Петкову вспомнить про Бэтмена и Женщину-кошку.
2022-06-23T15:08+0500
2022-06-23T15:08+0500
2022-06-23T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Список виновных в отставке премьер-министра Болгарии Кирила Петкова еще не закончен. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского политика о своем уходе. Недавно Петков обвинил посла России Элеонору Митрофанову в своей отставке."В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - отметила Захарова."Думаю, человек устал, начал заговариваться", - заключила представитель МИД РФ.Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству обвинил в причастности к своей отставке трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.Петков возложил ответственность за свой вынужденный уход на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) недавно вышла из правительственной коалиции.Как сообщает радиостанция BNR, бывший премьер также заявил, что, находясь у власти, намерен был защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" случилось из-за работы оппозиционной партии "Возрождение".Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаМИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
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мид рф, мария захарова, болгария, отставка
Захарова отреагировала на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
В МИД РФ посоветовали Петкову вспомнить про Бэтмена и Женщину-кошку.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Список виновных в отставке премьер-министра Болгарии Кирила Петкова еще не закончен. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости
слова болгарского политика о своем уходе.
Недавно Петков обвинил посла России Элеонору Митрофанову в своей отставке.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - отметила Захарова.
"Думаю, человек устал, начал заговариваться", - заключила представитель МИД РФ.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству обвинил в причастности к своей отставке трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков возложил ответственность за свой вынужденный уход на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) недавно вышла из правительственной коалиции.
Как сообщает радиостанция BNR, бывший премьер также заявил, что, находясь у власти, намерен был защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" случилось из-за работы оппозиционной партии "Возрождение".