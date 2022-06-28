https://uz.sputniknews.ru/20220628/mejdu-ferganoy-i-kurganskoy-oblastyu-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-25708551.html
Между Ферганой и Курганской областью разработают "дорожную карту"
Между Ферганой и Курганской областью разработают "дорожную карту"
Торгово-промышленные соглашения между регионами двух стран вступают в практическую фазу.
2022-06-28T10:38+0500
2022-06-28T10:38+0500
2022-06-28T10:38+0500
экономика
карта
фергана
соглашение
торговля
промышленность
палата
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25705910_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_584461bc40c37e56892f0acf2ce4df1d.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Делегация Курганской области посетила Фергану. Там представители российского региона во главе с заместителем губернатора по экономической политике Владимиром Архиповым встретились с заместителем хокима Икболжоном Эргашевым и другими официальными лицами Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ферганы.В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые уже были затронуты ранее в ноябре 2021 года. Тогда представители хокимията посетили российский региона. Также они затронули меры по переходу к реализации достигнутых договоренностей.Также члены делегаций двух регионов отметили спрос на сельхозпродукцию Ферганской области в России, в частности на фрукты и овощи. В связи с этим запланирован визит российской делегации в различные производственные центры области для разработки "дорожной карты" сотрудничества между Ферганской и Курганской областями.Помимо этого, в ходе визита стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между двумя региональными торгово-промышленными палатами.Читайте также:
курганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25705910_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_575eeb1fa19c7fe3dfd9fb8d022d580f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
карта, фергана, соглашение, торговля, промышленность, палата, курганская область
Между Ферганой и Курганской областью разработают "дорожную карту"
Торгово-промышленные соглашения между регионами двух стран вступают в практическую фазу.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Делегация Курганской области посетила Фергану. Там представители российского региона во главе с заместителем губернатора по экономической политике Владимиром Архиповым встретились с заместителем хокима Икболжоном Эргашевым и другими официальными лицами Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба
Хокимията Ферганы.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые уже были затронуты ранее в ноябре 2021 года. Тогда представители хокимията посетили российский региона. Также они затронули меры по переходу к реализации достигнутых договоренностей.
Также члены делегаций двух регионов отметили спрос на сельхозпродукцию Ферганской области в России, в частности на фрукты и овощи. В связи с этим запланирован визит российской делегации в различные производственные центры области для разработки "дорожной карты" сотрудничества между Ферганской и Курганской областями.
Помимо этого, в ходе визита стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между двумя региональными торгово-промышленными палатами.