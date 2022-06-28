https://uz.sputniknews.ru/20220628/mejdu-ferganoy-i-kurganskoy-oblastyu-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-25708551.html

Между Ферганой и Курганской областью разработают "дорожную карту"

Между Ферганой и Курганской областью разработают "дорожную карту"

Торгово-промышленные соглашения между регионами двух стран вступают в практическую фазу.

2022-06-28T10:38+0500

2022-06-28T10:38+0500

2022-06-28T10:38+0500

экономика

карта

фергана

соглашение

торговля

промышленность

палата

курганская область

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Делегация Курганской области посетила Фергану. Там представители российского региона во главе с заместителем губернатора по экономической политике Владимиром Архиповым встретились с заместителем хокима Икболжоном Эргашевым и другими официальными лицами Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ферганы.В ходе встречи стороны обсудили вопросы, которые уже были затронуты ранее в ноябре 2021 года. Тогда представители хокимията посетили российский региона. Также они затронули меры по переходу к реализации достигнутых договоренностей.Также члены делегаций двух регионов отметили спрос на сельхозпродукцию Ферганской области в России, в частности на фрукты и овощи. В связи с этим запланирован визит российской делегации в различные производственные центры области для разработки "дорожной карты" сотрудничества между Ферганской и Курганской областями.Помимо этого, в ходе визита стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между двумя региональными торгово-промышленными палатами.Читайте также:

курганская область

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карта, фергана, соглашение, торговля, промышленность, палата, курганская область