https://uz.sputniknews.ru/20220318/fergana-udvoit-postavki-ovoschey-i-fruktov-v-odin-iz-regionov-rossii-23406803.html

Фергана удвоит поставки овощей и фруктов в один из регионов России

Фергана удвоит поставки овощей и фруктов в один из регионов России

Российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана. 18.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-18T08:59+0500

2022-03-18T08:59+0500

2022-03-18T08:59+0500

экономика

фергана

овощи

фрукты

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Регионы России и Узбекистана продолжают наращивать сотрудничество. Так, власти Свердловской и Ферганской областей договорились в 2022 году вдвое нарастить поставки плодоовощной продукции в российский регион. В 2021 году узбекская сторона поставила в Свердловскую область овощей и фруктов на 7,1 миллиона долларов.Стороны также договорились о создании единой системы контроля и обеспечения качества продукции в Ферганской области совместно с российскими специалистами. Российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: по итогам 2021 года они выросли на 14,3%, до 291,8 миллиона долларов (30,5% в общем объеме экспортной продукции).Эксперты между тем считают, что у республики есть все шансы стать основным поставщиком агропродукции для российских потребителей. О том, как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.По итогам прошлого года, Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР — лишь 17,7%.Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов объяснил в беседе со Sputnik, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана.Читайте также:

фергана

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фергана, овощи, фрукты