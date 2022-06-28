https://uz.sputniknews.ru/20220628/ukraina-ne-smojet-vernut-svoyu-iznachalnuyu-territoriyu---smi-25716627.html

Украина не сможет вернуть свою изначальную территорию - СМИ

Украина не сможет вернуть свою изначальную территорию - СМИ

США не верят в возможность Украины вернуть территории

2022-06-28T15:42+0500

2022-06-28T15:42+0500

2022-06-28T15:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вашингтон не верит, что Киев сможет вернуть свои утерянные территории, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на американское издание.Администрация Джо Байдена спорит о том, как Зеленскому формулировать понятие украинской "победы" в случае, если территория страны сократится.Американский настрой заметно угас с начала специальной операции России в Украине, отмечает издание. Вашингтон сомневается, что поставки нового тяжелого вооружения помогут Киеву вернуть свою прежнюю территорию.По мнению американского издания, украинские войска "сжигают своё оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить".Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июняНапомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С начала спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.Читайте также:На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видеоСМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники

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