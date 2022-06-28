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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220628/ukraina-ne-smojet-vernut-svoyu-iznachalnuyu-territoriyu---smi-25716627.html
Украина не сможет вернуть свою изначальную территорию - СМИ
Украина не сможет вернуть свою изначальную территорию - СМИ
США не верят в возможность Украины вернуть территории
2022-06-28T15:42+0500
2022-06-28T15:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вашингтон не верит, что Киев сможет вернуть свои утерянные территории, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на американское издание.Администрация Джо Байдена спорит о том, как Зеленскому формулировать понятие украинской "победы" в случае, если территория страны сократится.Американский настрой заметно угас с начала специальной операции России в Украине, отмечает издание. Вашингтон сомневается, что поставки нового тяжелого вооружения помогут Киеву вернуть свою прежнюю территорию.По мнению американского издания, украинские войска "сжигают своё оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить".Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июняНапомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С начала спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.Читайте также:На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видеоСМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники
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Украина не сможет вернуть свою изначальную территорию - СМИ

15:42 28.06.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Государственный флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Стрингер
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Американские журналисты считают, что поставки вооружения не помогут Украине вернуть прежние границы.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вашингтон не верит, что Киев сможет вернуть свои утерянные территории, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на американское издание.
Администрация Джо Байдена спорит о том, как Зеленскому формулировать понятие украинской "победы" в случае, если территория страны сократится.
Американский настрой заметно угас с начала специальной операции России в Украине, отмечает издание. Вашингтон сомневается, что поставки нового тяжелого вооружения помогут Киеву вернуть свою прежнюю территорию.
По мнению американского издания, украинские войска "сжигают своё оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить".
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июня
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
С начала спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.
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