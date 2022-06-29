https://uz.sputniknews.ru/20220629/bayden-rasteryalsya-na-prieme-u-ispanskogo-korolya--video--25760489.html
Байден растерялся на приеме у испанского короля – видео
Байден растерялся на приеме у испанского короля – видео
Американский президент снова оконфузился.
2022-06-29T20:22+0500
2022-06-29T20:22+0500
2022-06-29T20:22+0500
в мире
джо байден
большая семерка
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В соцсетях заметили, что глава США, возможно, начал искать шпаргалку на столе, когда засомневался, его ли это место, и что ему нужно делать. Об этом сообщает RT. Недавно американский президент уже совершал оплошность. Он засветил свою карточку с подсказками, на которой было написано, куда и когда ему нужно сесть на стул, сколько времени отвечать на вопросы прессы. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку, сказав, что глава США предпринимает абсолютно все шаги, чтобы усилить страдания американцев из-за высоких цен на топливо. Читайте также:США тревожно ждут китайского нападенияБайдена снова уличили во лжи
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джо байден, большая семерка
Байден растерялся на приеме у испанского короля – видео
Американский президент вновь публично оконфузился во время своего визита в Испанию.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
В соцсетях заметили, что глава США, возможно, начал искать шпаргалку на столе, когда засомневался, его ли это место, и что ему нужно делать. Об этом сообщает RT.
Недавно американский президент уже совершал оплошность. Он засветил свою карточку с подсказками, на которой было написано, куда и когда ему нужно сесть на стул, сколько времени отвечать на вопросы прессы.
Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку, сказав
, что глава США предпринимает абсолютно все шаги, чтобы усилить страдания американцев из-за высоких цен на топливо.