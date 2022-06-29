https://uz.sputniknews.ru/20220629/nabiullina-banki-12-stran-prisoedinilis-k-analogu-swift-25750175.html

Набиуллина: банки 12 стран присоединились к аналогу SWIFT

Набиуллина: банки 12 стран присоединились к аналогу SWIFT

Набиуллина рассказала, о развитии СПФС.

2022-06-29T14:39+0500

2022-06-29T14:39+0500

2022-06-29T14:40+0500

экономика

россия

центробанк россии

банки

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. К российскому аналогу SWIFT уже присоединились 70 банков из 12 стран мира, рассказала глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости. Многие банки опасаются вторичных санкций из-за присоединения к СПФС, поэтому ЦБ России не раскрывает список партнеров, отметила Набиуллина. Ранее Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) информировал, что имеет возможность использования СПФС. При необходимости Национальный банк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем.Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.Читайте также:Банки Узбекистана cоздадут альтернативные платежные системы – ЦБК российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банка

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