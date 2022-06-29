https://uz.sputniknews.ru/20220629/nabiullina-banki-12-stran-prisoedinilis-k-analogu-swift-25750175.html
Набиуллина: банки 12 стран присоединились к аналогу SWIFT
Набиуллина: банки 12 стран присоединились к аналогу SWIFT
Набиуллина рассказала, о развитии СПФС.
2022-06-29T14:39+0500
2022-06-29T14:39+0500
2022-06-29T14:40+0500
экономика
россия
центробанк россии
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/09/15565228_0:151:2914:1790_1920x0_80_0_0_972208f17db627c09479221849d9957e.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. К российскому аналогу SWIFT уже присоединились 70 банков из 12 стран мира, рассказала глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости. Многие банки опасаются вторичных санкций из-за присоединения к СПФС, поэтому ЦБ России не раскрывает список партнеров, отметила Набиуллина. Ранее Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) информировал, что имеет возможность использования СПФС. При необходимости Национальный банк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем.Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.Читайте также:Банки Узбекистана cоздадут альтернативные платежные системы – ЦБК российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банка
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/09/15565228_165:0:2750:1939_1920x0_80_0_0_6eeda2894895c5dfd32a080b3d159bbd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, центробанк россии, банки
Набиуллина: банки 12 стран присоединились к аналогу SWIFT
14:39 29.06.2022 (обновлено: 14:40 29.06.2022)
Председатель Центрального банка РФ рассказала, о развитии российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
К российскому аналогу SWIFT уже присоединились 70 банков из 12 стран мира, рассказала глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
Многие банки опасаются вторичных санкций из-за присоединения к СПФС, поэтому ЦБ России не раскрывает список партнеров, отметила Набиуллина.
Ранее Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) информировал
, что имеет возможность использования СПФС. При необходимости Национальный банк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем.
Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.
Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.