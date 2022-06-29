https://uz.sputniknews.ru/20220629/torgovye-doma-uzbekistana-otkroyutsya-na-kubani-25749248.html
Торговые дома Узбекистана откроются на Кубани
Торговые дома Узбекистана откроются на Кубани
Власти Кубани планируют создать в регионе торговые дома Узбекистана, в рамках укрепления экономических и торговых связей. Приоритет — легкая промышленность.
2022-06-29T15:31+0500
2022-06-29T15:31+0500
2022-06-29T15:31+0500
экономика
торговые дома
узбекистан
кубань
промышленность
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Власти Кубани намерены создать логистический центр прямых поставок и торговые дома Узбекистана на территории края, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл встречу с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. На встрече обсуждались вопросы по укреплению экономических и торговых связей.При этом, как отмечает администрация региона, приоритетной отраслью в развитии экономических отношений станет лёгкая промышленность. По словам Кондратьева, в рамках международного сотрудничества край сможет нарастить поставки в Узбекистан консервов, мяса, молочной продукции, пищевого оборудования и радиоэлектронику. В свою очередь, Узбекистан будет поставлять на Кубань фурнитуру, нитки, ткани, которыми смогут воспользоваться более трёхсот швейных и мебельных предприятий региона.О создании торговых домов Краснодарского края в Андижане и Андижанской области на Кубани в мае в рамках выставки "Иннопром-2022 договаривались вице-губернатор края Александр Руппель и замхокима Андижанской области Ботирджон Хамраев. Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей.Читайте также:Между Ферганой и Курганской областью разработают дорожную картуВ Узбекистане откроется представительство Нижегородской области
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торговые дома, узбекистан, кубань, промышленность
Торговые дома Узбекистана откроются на Кубани
Власти Кубани планируют создать в регионе торговые дома Узбекистана, в рамках укрепления экономических и торговых связей. Приоритет — легкая промышленность.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
Власти Кубани намерены создать логистический центр прямых поставок и торговые дома Узбекистана на территории края, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл встречу с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. На встрече обсуждались вопросы по укреплению экономических и торговых связей.
"Для удобства и прямых поставок мы готовы содействовать созданию в Краснодаре торгово-логистического центра для предприятий Узбекистана, открыть торговые дома Кубани в республике, а Узбекистана – в нашем крае", — отметил Кондратьева.
При этом, как отмечает администрация региона, приоритетной отраслью в развитии экономических отношений станет лёгкая промышленность.
По словам Кондратьева, в рамках международного сотрудничества край сможет нарастить поставки в Узбекистан консервов, мяса, молочной продукции, пищевого оборудования и радиоэлектронику.
В свою очередь, Узбекистан будет поставлять на Кубань фурнитуру, нитки, ткани, которыми смогут воспользоваться более трёхсот швейных и мебельных предприятий региона.
О создании торговых домов Краснодарского края в Андижане и Андижанской области на Кубани в мае в рамках выставки "Иннопром-2022 договаривались
вице-губернатор края Александр Руппель и замхокима Андижанской области Ботирджон Хамраев.
Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей.