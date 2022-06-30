https://uz.sputniknews.ru/20220630/ospa-obezyan-dobralas-do-turtsii--25796856.html

Оспа обезьян добралась до Турции

Оспа обезьян добралась до Турции

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян.

2022-06-30T20:28+0500

2022-06-30T20:28+0500

2022-06-30T20:28+0500

в мире

турция

заболевания

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Турецкие медики подтвердили первый в стране случай заболевания оспой обезьян, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом сообщает РИА Новости.Зараженный – мужчина тридцати семи лет с дефицитом иммунной системы. В данный момент он находится в изоляции.Ранее ВОЗ подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавирусаПервый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее

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турция, заболевания