https://uz.sputniknews.ru/20220701/kosachev-rossiya-zaschitit-rossiyan-na-shpitsbergene--25824035.html
Косачев: Россия защитит россиян на Шпицбергене
Косачев: Россия защитит россиян на Шпицбергене
Норвегия отказала России пропустить грузы на Шпицбергене
2022-07-01T18:57+0500
2022-07-01T18:57+0500
2022-07-01T18:57+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Москва примет ответные меры на отказ Норвегии пропустить груз для россиян на Шпицбергене после получения объяснений от Осло, сказал журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает Радио Sputnik. Россия поможет работающим на архипелаге гражданам и не оставит их в критической ситуации, добавил вице-спикер.Ранее Косачев заявлял, что решение норвежских властей оставить российских шахтеров без продуктов питания - это нарушение прав человека и основ гуманизма.Напомним: МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген.МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения данного инцидента. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что блокировка российских грузов неприемлема.В апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаБеспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде Калининграда
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россия, норвегия
Косачев: Россия защитит россиян на Шпицбергене
Норвегия отказала России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Москва примет ответные меры на отказ Норвегии пропустить груз для россиян на Шпицбергене после получения объяснений от Осло, сказал журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает Радио Sputnik.
"Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, мы считаем, что действия норвежской стороны нарушают их обязательства по Парижскому договору 1920 года. Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим", – уточнил Косачев.
Россия поможет работающим на архипелаге гражданам и не оставит их в критической ситуации, добавил вице-спикер.
Ранее Косачев заявлял
, что решение норвежских властей оставить российских шахтеров без продуктов питания - это нарушение прав человека и основ гуманизма.
Напомним: МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения данного инцидента. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что блокировка российских грузов неприемлема.
В апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.