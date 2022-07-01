https://uz.sputniknews.ru/20220701/kosachev-rossiya-zaschitit-rossiyan-na-shpitsbergene--25824035.html

Косачев: Россия защитит россиян на Шпицбергене

Косачев: Россия защитит россиян на Шпицбергене

Норвегия отказала России пропустить грузы на Шпицбергене

2022-07-01T18:57+0500

2022-07-01T18:57+0500

2022-07-01T18:57+0500

в мире

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норвегия

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Москва примет ответные меры на отказ Норвегии пропустить груз для россиян на Шпицбергене после получения объяснений от Осло, сказал журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает Радио Sputnik. Россия поможет работающим на архипелаге гражданам и не оставит их в критической ситуации, добавил вице-спикер.Ранее Косачев заявлял, что решение норвежских властей оставить российских шахтеров без продуктов питания - это нарушение прав человека и основ гуманизма.Напомним: МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген.МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения данного инцидента. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что блокировка российских грузов неприемлема.В апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаБеспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде Калининграда

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