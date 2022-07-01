https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-kazaxstane-pochti-v-3-raza-vyrosla-zabolevaemost-koronavirusom-25820283.html

В Казахстане почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом

В Казахстане почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено около 200 заболевших.

2022-07-01T16:51+0500

2022-07-01T16:51+0500

2022-07-01T16:51+0500

в мире

казахстан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 2,9 раз по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Межведомственная комиссия приняла решение ввести дополнительные меры для регионов в "желтой" зоне риска:Также рекомендовано для все регионов ношение масок в самолетах, поездах и международных автобусах.В Казахстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 189 заболевших.Больше всего в Алматы - 98 и Нур-Султане - 55. Эти города уже приближаются к "желтой" зоне.Днем ранее было 137 пациентов с положительным ПЦР-тестом.Всего в стране с марта 2020 года зарегистрировано 1 306 797 случаев.Ранее сообщалось, что в Казахстане могут вернуть масочный режим.Читайте также:Узбекистанцы сдают по 10 тыс. ПЦР-тестов в деньВ Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19

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казахстан, коронавирус covid-19