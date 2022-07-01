https://uz.sputniknews.ru/20220701/v-kazaxstane-pochti-v-3-raza-vyrosla-zabolevaemost-koronavirusom-25820283.html
В Казахстане почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом
В Казахстане почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено около 200 заболевших.
2022-07-01T16:51+0500
2022-07-01T16:51+0500
2022-07-01T16:51+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 2,9 раз по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Межведомственная комиссия приняла решение ввести дополнительные меры для регионов в "желтой" зоне риска:Также рекомендовано для все регионов ношение масок в самолетах, поездах и международных автобусах.В Казахстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 189 заболевших.Больше всего в Алматы - 98 и Нур-Султане - 55. Эти города уже приближаются к "желтой" зоне.Днем ранее было 137 пациентов с положительным ПЦР-тестом.Всего в стране с марта 2020 года зарегистрировано 1 306 797 случаев.Ранее сообщалось, что в Казахстане могут вернуть масочный режим.Читайте также:Узбекистанцы сдают по 10 тыс. ПЦР-тестов в деньВ Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19
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казахстан, коронавирус covid-19
В Казахстане почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом
За прошедшие сутки выявлено около 200 новых случаев COVID-19.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 2,9 раз по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Межведомственная комиссия приняла решение ввести дополнительные меры для регионов в "желтой" зоне риска:
перевод близких контактных лиц с больным на дистанционку;
перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционку;
обязательное ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;
рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн формат.
Также рекомендовано для все регионов ношение масок в самолетах, поездах и международных автобусах.
В Казахстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 189 заболевших.
Больше всего в Алматы - 98 и Нур-Султане - 55. Эти города уже приближаются к "желтой" зоне.
Днем ранее было 137 пациентов с положительным ПЦР-тестом.
Всего в стране с марта 2020 года зарегистрировано 1 306 797 случаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут вернуть масочный режим.