https://uz.sputniknews.ru/20220702/covid-19-za-sutki-v-respublike-vyyavili-pochti-90-zabolevshix-25840100.html
COVID-19: за сутки в республике выявили почти 90 заболевших
COVID-19: за сутки в республике выявили почти 90 заболевших
Накануне больше всего заболевших зарегистрировали в Ташкенте, Ферганской, Наманганской и Джизакской областях.
2022-07-02T12:43+0500
2022-07-02T12:43+0500
2022-07-02T12:43+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 89 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 19 человек, а также в Ферганской, Наманганской и Джизакской областях — по семь новых случаев. Следом идут Каракалпакстан, Навоийская и Самаркандская области — по шесть человек, Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, Хорезмская области — пять новых случаев заражения на каждый регион. В Ташкентской области, как и в Сурхандарьинской области обнаружили четверых заразившихся, и меньше всего новых больных было выявлено в Сырдарьинской области — три случая.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 240 985 человек, а выздоровело 238 143 пациентов. Читайте также:В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавируса
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коронавирус covid-19, ташкент, республика, ферганская область, наманганская область, джизакская область
COVID-19: за сутки в республике выявили почти 90 заболевших
Накануне больше всего заболевших зарегистрировали в Ташкенте, Ферганской, Наманганской и Джизакской областях.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 89 новых случаев, сообщает
пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 19 человек, а также в Ферганской, Наманганской и Джизакской областях — по семь новых случаев. Следом идут Каракалпакстан, Навоийская и Самаркандская области — по шесть человек, Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, Хорезмская области — пять новых случаев заражения на каждый регион.
В Ташкентской области, как и в Сурхандарьинской области обнаружили четверых заразившихся, и меньше всего новых больных было выявлено в Сырдарьинской области — три случая.
По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 240 985 человек, а выздоровело 238 143 пациентов.