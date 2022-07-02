https://uz.sputniknews.ru/20220702/covid-19-za-sutki-v-respublike-vyyavili-pochti-90-zabolevshix-25840100.html

COVID-19: за сутки в республике выявили почти 90 заболевших

COVID-19: за сутки в республике выявили почти 90 заболевших

Накануне больше всего заболевших зарегистрировали в Ташкенте, Ферганской, Наманганской и Джизакской областях.

2022-07-02T12:43+0500

2022-07-02T12:43+0500

2022-07-02T12:43+0500

общество

коронавирус covid-19

ташкент

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наманганская область

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 89 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 19 человек, а также в Ферганской, Наманганской и Джизакской областях — по семь новых случаев. Следом идут Каракалпакстан, Навоийская и Самаркандская области — по шесть человек, Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, Хорезмская области — пять новых случаев заражения на каждый регион. В Ташкентской области, как и в Сурхандарьинской области обнаружили четверых заразившихся, и меньше всего новых больных было выявлено в Сырдарьинской области — три случая.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 240 985 человек, а выздоровело 238 143 пациентов. Читайте также:В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавируса

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коронавирус covid-19, ташкент, республика, ферганская область, наманганская область, джизакская область