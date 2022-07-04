Aydınlık: в Турции развернули масштабную кампанию по выходу страны из НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий турецкой морской пехоты стоит на палубе судна TCG Turgutreis ВМС Турции в черноморском порту Констанца, Румыния, воскресенье, 15 марта 2015 года во время учений НАТО.
Кампанию в крупнейших городах Турции развернула партия "Родина".
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Турецкая партия Vatan ("Родина") развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупнейших городах Турции. Граждане активно подписывают инициативу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.
Так, "Родина" намеревается предложить правительству Турции выйти из Североатлантического альянса. Генсек партии Догу Перинчек заявил, что политика против НАТО важная для экономического будущего страны.
"Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях. В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей", - пишет издание.
Несмотря на то что партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании Турции, она активно выступает за тесную политику государства с евразийском пространством, а также призывает турецкие власти признать присоединение Крыма к России.
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