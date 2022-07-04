https://uz.sputniknews.ru/20220704/aydnlk-v-turtsii-razvernuli-masshtabnuyu-kampaniyu-po-vyxodu-strany-iz-nato-25882237.html

Aydınlık: в Турции развернули масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

Aydınlık: в Турции развернули масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

Кампанию в крупнейших городах Турции развернула партия "Родина".

2022-07-04T12:58+0500

2022-07-04T12:58+0500

2022-07-04T12:58+0500

в мире

турция

нато

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Турецкая партия Vatan ("Родина") развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупнейших городах Турции. Граждане активно подписывают инициативу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.Так, "Родина" намеревается предложить правительству Турции выйти из Североатлантического альянса. Генсек партии Догу Перинчек заявил, что политика против НАТО важная для экономического будущего страны.Несмотря на то что партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании Турции, она активно выступает за тесную политику государства с евразийском пространством, а также призывает турецкие власти признать присоединение Крыма к России.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, нато