https://uz.sputniknews.ru/20220704/dolya-aviatsii-v-obeme-rossiyskogo-eksporta-orujiya-prevysila-50-25888410.html

Доля авиации в объеме российского экспорта оружия превысила 50%

Доля авиации в объеме российского экспорта оружия превысила 50%

С начала 2000 года истребители семейства Су-27/Су-30 стали одними из самых востребованных в мире.

2022-07-04T16:30+0500

2022-07-04T16:30+0500

2022-07-04T16:30+0500

россия

авиация

россия

экспорт

оружие

истребитель

су-25

су-30см

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Доля военной авиации в общем объеме оружейного экспорта России превысила 50%, с начала 2000-х за рубеж было продано более 700 боевых самолетов Су-27/Су-30. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.По заявлению гендиректора, партнеры высоко ценят тот факт, что двигатели, авионика, вооружение, системы и агрегаты в боевых самолётах производятся исключительно в России. Это гарантирует независимость государств-покупателей от недобросовестных действий третьих сторон. При этом принцип открытой архитектуры построения комплексов авионики и вооружения, который реализуется в российских истребителях, позволяет заказчикам интегрировать в них отдельные системы собственного производства при участиии ОКБ "Сухого".Также он напомнил, что одним из самых активных покупателей истребителей типа СУ-30 является Индия, где успешно реализуют программу лицензионного производства СУ-30МКИ. Именно эти истребители составляют основу ВВС страны.По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" готово поставить дополнительное техническое оснащение для сборки Cу-30МКИ в рамкх программы "Make in India". Помимо этого, российская сторона готова к проведению совместных работ по модернизации этих техкомплектов. Работы, в том числе, затронут интеграцию новейших авиационных средств поражения, БРЭО и другие.Напомним: в этом году первому полету опытного образца истребителя Cу-27 исполняется 45 лет. Его разработали в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого, именно там и положили начало знаменитому семейству Су-27/Су-30. Так, с 2000 года Су-27/Су-30 являются одними из самых востребованных в мире. Их закупают такие страны, как Ангола, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Малайзия и Уганда.В данное время семейство предлагаемых на экспорт высокоэффективных российских многоцелевых авиационных комплексов тяжелого класса марки "Су" представляют самолёты поколения 4+/4++ Су-30СМЭ, Су-34Э и Су-35.Читайте также:

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авиация, россия, экспорт, оружие, истребитель, су-25, су-30см