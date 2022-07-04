https://uz.sputniknews.ru/20220704/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-japarova--chto-obsudili-prezidenty-25885664.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты
Лидеры Узбекистана и Кыргызстана в понедельник провели телефонные переговоры.
2022-07-04T14:22+0500
2022-07-04T14:22+0500
2022-07-04T14:27+0500
политика
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
узбекистан
кыргызстан
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телефон
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского главы.В рамках разговора лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего кыргызско-узбекской дружбы, а также развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона обеспокоена событиями в Каракалпакстане, а также подчеркнул, что благодаря своевременным и решительным действиям Шавката Мирзиёева удалось обеспечить нормализацию ситуации в регионе и предоствратить ее дальнейшую эскалацию.Также Жапаров выразил уверенность, что результаты конституционных реформ создадут прочный фундамент стабильности и послужат надежной гарантией реализации долгосрочных стратегий Узбекистана.Помимо этого, президенты также обговорили повестку дня и подготовку к очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Кыргызстане 21 июля.Известно, что все лидеры стран центральноазиатского региона согласились участвовать в данном мероприятии.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, садыр жапаров, узбекистан, кыргызстан, переговоры, телефон, лидер
Телефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты
14:22 04.07.2022 (обновлено: 14:27 04.07.2022)
Лидеры Узбекистана и Кыргызстана в понедельник провели телефонные переговоры.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба
кыргызского главы.
В рамках разговора лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего кыргызско-узбекской дружбы, а также развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона обеспокоена событиями в Каракалпакстане, а также подчеркнул, что благодаря своевременным и решительным действиям Шавката Мирзиёева удалось обеспечить нормализацию ситуации в регионе и предоствратить ее дальнейшую эскалацию.
Также Жапаров выразил уверенность, что результаты конституционных реформ создадут прочный фундамент стабильности и послужат надежной гарантией реализации долгосрочных стратегий Узбекистана.
Помимо этого, президенты также обговорили повестку дня и подготовку к очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Кыргызстане 21 июля.
Известно, что все лидеры стран центральноазиатского региона согласились участвовать в данном мероприятии.