https://uz.sputniknews.ru/20220704/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-japarova--chto-obsudili-prezidenty-25885664.html

Телефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты

Телефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана в понедельник провели телефонные переговоры.

2022-07-04T14:22+0500

2022-07-04T14:22+0500

2022-07-04T14:27+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

узбекистан

кыргызстан

переговоры

телефон

лидер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25885424_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7b25e4e6ec47930b9ba781c030887a04.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского главы.В рамках разговора лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего кыргызско-узбекской дружбы, а также развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона обеспокоена событиями в Каракалпакстане, а также подчеркнул, что благодаря своевременным и решительным действиям Шавката Мирзиёева удалось обеспечить нормализацию ситуации в регионе и предоствратить ее дальнейшую эскалацию.Также Жапаров выразил уверенность, что результаты конституционных реформ создадут прочный фундамент стабильности и послужат надежной гарантией реализации долгосрочных стратегий Узбекистана.Помимо этого, президенты также обговорили повестку дня и подготовку к очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Кыргызстане 21 июля.Известно, что все лидеры стран центральноазиатского региона согласились участвовать в данном мероприятии.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, садыр жапаров, узбекистан, кыргызстан, переговоры, телефон, лидер