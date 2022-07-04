https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistan-narastil-eksport-tovarov-v-rossiyu--25818637.html

Узбекистан нарастил экспорт товаров в Россию

Узбекистан нарастил экспорт товаров в Россию

Поставки плодоовощной продукции в Россию выросли.

2022-07-04T07:45+0500

2022-07-04T07:45+0500

2022-07-04T07:45+0500

экономика

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Доля поставок узбекских фруктов и овощей выросла почти в три раза, рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. Об этом сообщает Коммерсантъ.Экзотические фрукты из Тайланда, Эфиопии, Израиля и Вьетнама заменили товары ближайших стран-партнеров. В область экспортируют свою плодоовощную продукцию Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Узбекистан поставляет айву, абрикосы, виноград, арбузы и многое другое. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Напомним: Российская Федерация остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. За первые пять месяцев этого года Россия закупила 118 тысяч тонн узбекистанских овощей и фруктов. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.Читайте также:В какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товарыКуда Узбекистан экспортирует фрукты и овощи

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узбекистан, экспорт