https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistan-narastil-eksport-tovarov-v-rossiyu--25818637.html
Узбекистан нарастил экспорт товаров в Россию
Узбекистан нарастил экспорт товаров в Россию
Поставки плодоовощной продукции в Россию выросли.
2022-07-04T07:45+0500
2022-07-04T07:45+0500
2022-07-04T07:45+0500
экономика
узбекистан
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/79/10887972_0:250:3073:1978_1920x0_80_0_0_0d8da7a3267b378106edaa5d003b8433.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Доля поставок узбекских фруктов и овощей выросла почти в три раза, рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. Об этом сообщает Коммерсантъ.Экзотические фрукты из Тайланда, Эфиопии, Израиля и Вьетнама заменили товары ближайших стран-партнеров. В область экспортируют свою плодоовощную продукцию Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Узбекистан поставляет айву, абрикосы, виноград, арбузы и многое другое. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Напомним: Российская Федерация остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. За первые пять месяцев этого года Россия закупила 118 тысяч тонн узбекистанских овощей и фруктов. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.Читайте также:В какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товарыКуда Узбекистан экспортирует фрукты и овощи
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/79/10887972_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e2fe0e3952c1d1fa9a41cdcb9d1ab981.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экспорт
Узбекистан нарастил экспорт товаров в Россию
Поставки узбекистанской плодоовощной продукции на российский рынок значительно выросли.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Доля поставок узбекских фруктов и овощей выросла почти в три раза, рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. Об этом сообщает Коммерсантъ.
"Доля (поставок. — Прим. ред.) наших стран-партнеров значительно выросла: Узбекистан — почти в три раза, Туркменистан — почти в два раза. Доля поставок арбузов из Азербайджана в Свердловскую область выросла в 10 раз",— уточнила Терехова.
Экзотические фрукты из Тайланда, Эфиопии, Израиля и Вьетнама заменили товары ближайших стран-партнеров. В область экспортируют свою плодоовощную продукцию Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Узбекистан поставляет айву, абрикосы, виноград, арбузы и многое другое.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
Напомним: Российская Федерация остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. За первые пять месяцев этого года Россия закупила 118 тысяч тонн узбекистанских овощей и фруктов. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.