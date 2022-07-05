https://uz.sputniknews.ru/20220705/prezident-turtsii-podderjal-deystviya-mirziyoeva-v-karakalpakstane-25929179.html

Президент Турции поддержал действия Мирзиёева в Каракалпакстане

Президент Турции поддержал действия Мирзиёева в Каракалпакстане

В телефонном разговоре главы двух государств также обсудили двусторонние отношения и развитие многопланового сотрудничества.

2022-07-05T20:17+0500

2022-07-05T20:17+0500

2022-07-05T21:17+0500

политика

узбекистан

турция

реджеп тайип эрдоган

переговоры

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил твердую поддержку усилиям Шавката Мирзиёева по обеспечению мира и стабильности в Республике Каракалпакстан.Телефонный разговор между главами двух государств состоялся 5 июля, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Стороны также обсудили перспективы расширения узбекско-турецких многосторонних отношений и реализацию двусторонних проектов в сферах торговли, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других.Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на втором заседании Совета стратегического партнерства в Ташкенте в марте этого года, а также предстоящий саммит Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде в ноябре.Ранее во вторник поддержку действиям властей Узбекистана выразил в телефонном разговоре с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Как мы сообщали ранее, свое одобрение действиям президента Шавката Мирзиёева выразили лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналистам заявил, что события в Каракалпакстане являются внутренним делом Узбекистана и выразил уверенность, что власти страны успешно справляются с ситуацией.Напомним, В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.Позднее Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеёва было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516.В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробностиПрезидент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в КаракалпакстанеТелефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты

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узбекистан, турция, реджеп тайип эрдоган, переговоры