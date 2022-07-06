https://uz.sputniknews.ru/20220706/seversk--napravlenie-glavnogo-udara-soyuznyx-voysk-25965522.html

Северск – направление главного удара союзных войск

Северск – направление главного удара союзных войск

Завершается освобождение территории Донбасса.

2022-07-06T21:22+0500

2022-07-06T21:22+0500

2022-07-06T21:22+0500

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удар

донбасс

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Российская войсковая группировка во взаимодействии с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР развивает наступление в направлении Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Противник отброшен от Лисичанска, и задача союзных сил – в ближайшие несколько суток не позволить украинским вооруженным формированиям закрепиться в Северске, расположенном в 30 километрах от Славянска.После освобождения Северодонецко-Лисичанской агломерации подразделения ЛДНР перебрасываются на донецкий фронт для наступления на Северск (население 11 тысяч человек), прикрывающий Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ.Союзные войска 5 июля вышли на окраины Северска, где противник пытается создать новую оборонительную линию вдоль автомобильной и железнодорожных трасс, идущих с севера на юг – от Северска на Соледар и Артемовск (Бахмут). Российская дальнобойная артиллерия наносит удары по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске. Украинский гарнизон Авдеевки обречен повторить судьбу окруженных Северодонецка и Лисичанска.На территории ДНР за минувшие сутки уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и два склада боеприпасов, значительный арсенал ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады – более 1500 снарядов различного калибра и 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. ВКС России также "демилитаризовали" шесть пунктов управления, в том числе – командные пункты оперативной группы "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ураган".Генштаб ВСУ предложил отвести разрозненные подразделения из Северска в Славянск, чтобы сохранить силы и средства для украинской обороны на линии фронта Полтава – Днепропетровск – Запорожье. Глава подконтрольной киевскому режиму славянской администрации Виктор Лях 5 июля заявил в украинском телеэфире, что в Генштабе прогнозируют скорое "падение" Славянска и Краматорска. Офис президента Владимира Зеленского более озабочен внешнеполитическим имиджем и внутриполитическими интригами.Перспективы ВСУ: клещи, котлы, демилитаризацияРоссийские войска наступают с севера в направлении населенного пункта Долина – в 15 км от Славянска, с востока – ведут бои на окраине Северска, и с юга штурмуют Соледар – в 6 км от Артемовска (Бахмута). Наблюдается оперативный охват Славянско-Краматорского укрепрайона с трех сторон – с выходом в тыл группировки противника. Вероятно, вскоре мы увидим на карте уже традиционные "клещи" и "колы", которые позволят полностью отрезать и ликвидировать украинские войска в Донбассе, выйти на новые рубежи, отодвинуть противника далее на запад.Западнее Славянска начинаются обширные степи Левобережной Украины. Значительные расстояния между райцентрами не позволят ВСУ "зацепиться", создать прочную линию обороны. "Восточный фронт" покатится к Днепропетровску, Запорожью, Николаеву. И, возможно, Харьков освободят в приоритетном порядке.Глава временной гражданской администрации Харьковской области 6 июля заявил о желании населения освобожденных территорий региона вернуться в состав России. Стратегический размах российской спецоперации демилитаризации и денацификации враждебного сопредельного государства подтверждают и ежедневные ракетные удары по объектам в глубоком оперативном тылу ВСУ – в Одесской, Хмельницкой и других областях Западной Украины.С другой стороны, тактика Киева на "восточном фронте" напоминает сериал "95 квартала", нацеленный на достижение внешнего эффекта, резонансные публикации в прессе и продолжение западного финансирования. Генштаб ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск безрассудными волнами мобилизации, откровенно террористическим использованием мирного населения в качестве живого щита, регулярными обстрелами городов и сел Донбасса "по площадям".На фоне серии поражений, "котлов" и катастрофических потерь ВСУ в живой силе и боевой технике (более 3900 танков и бронемашин, 3000 артиллерийских установок, 720 РСЗО, 370 самолетов и вертолетов, 350 ЗРК) гаснет решимость коллективного Запада "до конца" помогать киевскому режиму в противостоянии с Россией оружием и финансами.Великобритания запустила специальную трехнедельную программу подготовки украинских солдат на территории стран НАТО, и обещает поставлять ВСУ каждые четыре месяца по 10 тысяч "штыков". По мнению британского премьера Бориса Джонсона, это позволит "коренным образом" изменить ситуацию на фронте.Однако за 20 дней из мобилизованного гражданского человека сделать классного военного специалиста невозможно технологически. И неслучайно британское издание The Telegraph отметило, что западные партнеры ожидают от ВСУ перелома ситуации в боевых действиях "до осени". Если российская динамика организации "клещей" и "котлов" для украинских войск останется прежней, США и НАТО вынуждены будут свернуть военную помощь.Западу тяжело осознавать собственное выпадение из реальности многополярного мира, но очередное – после Афганистана – военное поражение (унижение) все-таки лучше бескомпромиссного уничтожения стран НАТО ядерным огнем.К процессу демилитаризации киевского режима начинают активно подключаться военнослужащие ВСУ, НГУ и СБУ. Издание Bulgarian Military сообщило, что инициативная группа украинских военнослужащих продала российской стороне две французские самоходные артиллерийские установки CAESAR за 240 тысяч долларов (при реальной стоимости в несколько миллионов)."Черный рынок" оружия сформирован гораздо ранее. На Украине можно приобрести всего за 30 тысяч долларов противотанковый комплекс FGM-148 Javelin. Пусковой контейнер ПТРК с ракетой стоит для армии США 175 тысяч долларов, блок управления 295 тысяч долларов, и весь комплекс по ценам 2020 года – примерно около 470 тысяч долларов.Западное оружие на Украине часто "теряется", и активно продается в страны Азии и Африки. Таким образом, стремление "ослабить Россию" выходит боком организаторам и спонсорам "украинского проекта".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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