https://uz.sputniknews.ru/20220705/pochemu-v-rossiyskom-eksporte-voorujeniy-dominiruet-aviatsiya-25930103.html

Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиация

Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиация

Эксперт рассказал о российском вооружении и истребителях

2022-07-05T21:02+0500

2022-07-05T21:02+0500

2022-07-05T21:02+0500

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авиация

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Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 4 июля заявил, что доля поставок авиатехники в общем объеме экспорта российских вооружений превышает 50 процентов. За минувшие два десятилетия продано за рубеж около 700 боевых самолетов Су-27/Су-30, и в 2021 году портфель заказов компании пополнился новыми контрактами на поставку Су-30СМ.Покупатели намерены укреплять национальные ВВС для защиты государственной независимости. Высоко ценят двигатели, авионику, вооружение, системы боевых самолетов исключительно российского производства – надежность поставок и гарантийных обязательств РФ проверена временем.Время Ч: военный эксперт — о целях Польши на Украине и планах США в ТайванеСамолеты "Сухого" – лучшая страховка от недобросовестных действий (технологического шантажа), которыми нередко злоупотребляют западные экспортеры авиатехники. Успешные действия ударной авиации ВКС России в Сирии и на Украине повышают спрос на боевые самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35 на мировом рынке. Господство в воздухе – один из основополагающих факторов победы в любом военном конфликте.Сверхманевренность "Сухих" дает серьезное преимущество в ближнем воздушном бою, позволяет срывать ракетные атаки противника. Мощное управляемое и неуправляемое ракетное вооружение и 30-мм авиационная пушка гарантируют боевое превосходство. Автономность базирования и возможность дозаправки в воздухе расширяют оперативное пространство. Реализованный в российских истребителях принцип открытой архитектуры комплексов авионики и вооружения позволяет зарубежным заказчикам интегрировать системы собственного производства (при участии ОКБ "Сухого"). Непрерывная модернизация базовых платформ обеспечивает значительный жизненный цикл самолетов без потери технологического (боевого) доминирования.Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в ДонбассеС ростом военных угроз обостряется борьба на мировом рынке вооружений. Приобретение российских истребителей влечет за собой многолетнее военно-техническое сотрудничество иностранных операторов с Россией. Соединенные Штаты всячески стремятся этому помешать. Июньское исследование Конгресса США отражает намерение навязать Египту недоделанные американские истребители-бомбардировщики F-35, при условии отказа Каира от приобретения совершенных многоцелевых истребителей Су-35 российского производства.Здесь возникают ассоциации с обманутыми ранее Турцией и ОАЭ, которым американцы заблокировали покупку F-35 из-за суверенного приобретения (использования) ЗРС С-400 и инфраструктуры Huawei в национальной телекоммуникационной сети. Возможно, туркам и арабам повезло – у них осталось больше степеней свободы.Известно, что американские "невидимки" плохо летают, и очень хорошо шпионят за своими операторами, отправляют конфиденциальные данные в США. Союзники и партнеры американцев нередко вынуждены покупать устаревшее вооружение производства США, потому что таковы "правила" Вашингтона.Сухое превосходствоРоссийские истребители Су-27, Су-30, Су-35 в начале XXI века оказались самыми востребованными в мире, и надежно защищают воздушное пространство Анголы, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Малайзии, Уганды. Признание выдающихся боевых возможностей российской авиатехники, высокий спрос на мировом рынке свидетельствуют о стратегическом превосходстве конструкторской (научной) школы и высокой эффективности оборонно-промышленного комплекса РФ.Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSMСверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения 4++ способен днем и ночью применять современное высокоточное ракетное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Защита Су-30СМ основана на подавлении радиолокационных станций противника мощной бортовой системой радиоэлектронной борьбы.Многоцелевой истребитель Су-35 – лучший оперативно-тактический самолет в мире, ему нет равных в воздухе. Предназначен для перехвата и уничтожения всех классов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых средствами ПВО. Самолет поколения 4++ обладает сверхманевренностью, активными и пассивными средствами обнаружения целей, высокой сверхзвуковой скоростью, значительным боевым радиусом, современной системой РЭБ и широкой номенклатурой вооружений (боевая нагрузка – 8 тонн). В конструкции истребителя Су-35 реализованы технологии малозаметности. Эффективность боевого применения Су-35 обеспечивает интегрированная информационно-управляющая система интеллектуальной поддержки летчика.По одной из версий, значительное количество американских крылатых ракет "Томагавк" 7 апреля 2017 года не долетели до цели в Сирии, потому что были сбиты российскими самолетами Су-35С или Су-30СМ. РЛС этих истребителей хорошо "видят" малозаметную крылатую ракету на фоне воды и земли. Более того, Су-35 способен выполнять задачи "летающего радара".Как работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению 4+. Способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в условиях огневого противодействия, в любом районе планеты, используя широкий спектр боеприпасов, в том числе высокоточных.Пожалуй, самое ожидаемое на мировом авиарынке изделие – истребитель Су-57 пятого поколения. Самолет получил высочайшие оценки зарубежных специалистов. После начала серийного производства Су-57 поступает в ВКС России, и активно используется в ходе специальной военной операции на Украине, наряду с истребителями Су-30СМ и Су-35.Суверенные государства, заинтересованные в равноправном и взаимовыгодном военно-техническом сотрудничестве с Россией, продолжат покупать лучшие в мире истребители "Сухого". Одним из самых известных зарубежных операторов истребителей фирмы "Сухой" является Индия. В этой стране успешно реализована программа лицензионного производства истребителей Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны. Индия ежегодно закупает в России вооружение на сумму около 5 млрд долларов. Длительное военно-техническое сотрудничество России с Индией стало образцом для многих стран. У союзников и вассалов США нет будущего в области развития высокотехнологичной боевой авиации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Что Байден потерял на Ближнем ВостокеВидео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скоро

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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экспорт, россия, вооружение, авиация