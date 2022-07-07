https://uz.sputniknews.ru/20220707/rossiya-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-25996871.html

Россия изменила правила въезда в страну

Россия изменила правила въезда в страну

РФ изменила правила для въезжающих в страну иностранцев.

2022-07-07T20:16+0500

2022-07-07T20:16+0500

2022-07-07T20:16+0500

туризм

россия

въезд

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25996585_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_7073ab720d83e2f18f60200c16362562.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Россия с 15 июля отменяет все ограничения, действующие по категориям, основаниям пересечения границы и пунктам пропуска. Об этом сообщает SputnikТаджикистан.Теперь для пересечения российской границы будут необходимы только виза, паспорт и отрицательный ПЦР-тест. Механизм туристических поездок в Россию вернется почти к допандемийному состоянию.При этом снимаются ограничения для россиян на выезд из страны через наземные пункты пропуска.Ранее Российская Федерация изменила сроки действия результатов ПЦР-теста с 72 до 48 часов.Читайте также:В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маскиКак узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, въезд, туризм