https://uz.sputniknews.ru/20220707/rossiya-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-25996871.html
Россия изменила правила въезда в страну
Россия изменила правила въезда в страну
РФ изменила правила для въезжающих в страну иностранцев.
2022-07-07T20:16+0500
2022-07-07T20:16+0500
2022-07-07T20:16+0500
туризм
россия
въезд
туризм
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Россия с 15 июля отменяет все ограничения, действующие по категориям, основаниям пересечения границы и пунктам пропуска. Об этом сообщает SputnikТаджикистан.Теперь для пересечения российской границы будут необходимы только виза, паспорт и отрицательный ПЦР-тест. Механизм туристических поездок в Россию вернется почти к допандемийному состоянию.При этом снимаются ограничения для россиян на выезд из страны через наземные пункты пропуска.Ранее Российская Федерация изменила сроки действия результатов ПЦР-теста с 72 до 48 часов.Читайте также:В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маскиКак узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила
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россия, въезд, туризм
Россия изменила правила въезда в страну
Российская Федерация приняла решение изменить правила для въезжающих в страну иностранцев.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Россия с 15 июля отменяет все ограничения, действующие по категориям, основаниям пересечения границы и пунктам пропуска. Об этом сообщает SputnikТаджикистан.
Теперь для пересечения российской границы будут необходимы только виза, паспорт и отрицательный ПЦР-тест. Механизм туристических поездок в Россию вернется почти к допандемийному состоянию.
При этом снимаются ограничения для россиян на выезд из страны через наземные пункты пропуска.
Ранее Российская Федерация изменила
сроки действия результатов ПЦР-теста с 72 до 48 часов.