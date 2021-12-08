https://uz.sputniknews.ru/20211208/rossiya-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-iz-za-covid-19-21713764.html

Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19

Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19

Требования ужесточились не только для въезжающих в страну иностранцев, но и для россиян. Изменились сроки действия результатов ПЦР-тестов.

2021-12-08T20:00+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Россия внесла изменения в санитарно-эпидемиологические правила. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России с 8 декабря 2021 года сокращается срок действия отрицательного результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов на всей территории РФ – как для россиян, так и для въезжающих в страну иностранных граждан.Напомним, два дня назад Роспотребнадзор сообщил, что у двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон". В этой связи в ведомстве принимают все необходимые меры, чтобы защитить россиян от новой мутации вируса."Омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как "вызывающий беспокойство". Первые случаи заражения новым штаммом выявили в Южной Корее и Индии.

https://uz.sputniknews.ru/20211203/epidemiolog-rasskazal-vstretyat-li-uzbekistantsy-2022-god-bez-omikrona--video--21640058.html

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