https://uz.sputniknews.ru/20211208/rossiya-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-iz-za-covid-19-21713764.html
Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
Требования ужесточились не только для въезжающих в страну иностранцев, но и для россиян. Изменились сроки действия результатов ПЦР-тестов.
2021-12-08T20:00+0500
2021-12-08T20:00+0500
2021-12-08T20:00+0500
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въезд
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Россия внесла изменения в санитарно-эпидемиологические правила. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России с 8 декабря 2021 года сокращается срок действия отрицательного результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов на всей территории РФ – как для россиян, так и для въезжающих в страну иностранных граждан.Напомним, два дня назад Роспотребнадзор сообщил, что у двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон". В этой связи в ведомстве принимают все необходимые меры, чтобы защитить россиян от новой мутации вируса."Омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как "вызывающий беспокойство". Первые случаи заражения новым штаммом выявили в Южной Корее и Индии.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/epidemiolog-rasskazal-vstretyat-li-uzbekistantsy-2022-god-bez-omikrona--video--21640058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
въезд
Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
Требования ужесточились не только для въезжающих в страну иностранцев, но и для россиян. Изменились сроки действия результатов ПЦР-тестов.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Россия внесла изменения в санитарно-эпидемиологические правила.
В соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача России с 8 декабря 2021 года сокращается срок действия отрицательного результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов на всей территории РФ – как для россиян, так и для въезжающих в страну иностранных граждан.
Напомним, два дня назад Роспотребнадзор сообщил
, что у двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон". В этой связи в ведомстве принимают все необходимые меры, чтобы защитить россиян от новой мутации вируса.
"Омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ученые зарегистрировали
его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как "вызывающий беспокойство". Первые случаи заражения новым штаммом выявили в Южной Корее
и Индии
.