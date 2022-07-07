https://uz.sputniknews.ru/20220707/pochemu-na-zapade-zametili-ukrainskiy-chernyy-rynok-voorujeniy-nato-25997271.html

Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТО

Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТО

Запад не прозрел, а постепенно сворачивает помощь Киеву

2022-07-07T21:32+0500

2022-07-07T21:32+0500

2022-07-07T21:32+0500

колумнисты

запад

нато

украина

черный рынок

вооружение

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Страны НАТО за время российской спецоперации убедились в неэффективности санкций и бесперспективности ленд-лиза.Щедрая военная помощь Запада киевскому режиму имеет конкретную цель – ослабление России в войне "до последнего украинца". Если боевые действия этой цели не достигают, РФ демонстрирует военную силу и успех, контролирует все большую территорию Украины, значит, миллиарды долларов и евро тратятся впустую. Подобной благотворительностью США и НАТО не занимаются. Ленд-лиз и финансирование ВСУ партнеры неизбежно сократят. Благовидный предлог всегда под рукой.Болгарский сайт Bulgarian Military 5 июля сообщил, что коррумпированные украинские военнослужащие продали российской стороне две французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR за 240 тысяч долларов, при их реальной стоимости около 14 млн долларов. Якобы специалисты Уралвагонзавода уже разобрали их "до винтика".Издание Bulgarian Military также раскрыло схему украинских продаж в даркнете, где ПТРК Javelin предлагали по 30 тысяч долларов за единицу – в 6 раз дешевле, чем обходится одна ракета для армии США. Весь комплекс Javelin стоит примерно около 470 тысяч долларов.Северск – направление главного удара союзных войскИздание Shūkan Gendai транслировало тревогу экс-начальника экономической разведки Японии: "Украина, куда поставляется американское и западное оружие, исторически была базой для незаконной торговли оружием после распада Советского Союза", и сегодня поставляемое киевскому режиму оружие НАТО растекается "черным" потоком по всему миру, попадает в руки террористов и преступников – из-за коррупции и полного безвластия на Украине. Речь идет о тысячах бесконтрольных ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и NLAW, сотнях беспилотников Switchblade и Phoenix Ghost и других высокотехнологичных, компактных и очень опасных изделиях.Газета The Washington Post сообщила: "Масштабный приток вооружений на Украину вызывает опасения насчет контрабанды оружия". Западное и любое другое оружие на Украине часто "теряется", и активно продается в страны Азии и Африки. Один из французских военачальников конкретнее спрогнозировал "побочный эффект" насыщения Украины западным оружием: "Нам будет не до веселья, когда с Javelin будут грабить банки".Интерпол прогнозирует войну на БалканахУкраинская система демпинговых продаж "излишков" оружия и боеприпасов в страны Азии и Африки сложилась еще в начале 1990 годов. Плохо замаскированное разворовывание арсеналов ВСУ служило питательной базой нескольким президентским командам, и не могло быть тайной для США и НАТО. Просто до времени на подобные "издержки" американцы и европейцы закрывали глаза.Аналитик Пентагона Карен Квятковски отметил, что "реэкспорт" Киевом западных вооружений на черном рынке был предсказуем изначально, поскольку ВСУ не подготовлены к использованию натовского оружия в больших объемах, неспособны интегрировать его в свою стратегию. Случаи перепродажи Украиной оружия стандартов НАТО задокументированы в 2015 – 2016 годах, и на протяжении всего восьмилетнего периода боевых действий в Донбассе.Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиацияСложившаяся на Украине ситуация сегодня не поддается внешнему контролю из-за размаха боевых действий на значительной территории, большого количества различных военных формирований с отдельными логистическими линиями. Война все спишет. Невозможно наверняка установить, сколько оружия использовано или утрачено в бою, и сколько продано в качестве "излишков". Ленд-лиз для Киева – манна небесная. Расследование СБУ касается нескольких эпизодов продажи современного западного вооружения, в том числе с использованием каналов ГУР. Десять уголовных дел, открытых на Украине по фактам перепродаж, систему не изменят.Интерпол отмечает: "Среди иностранных наемников, собравшихся на Украине, есть и члены откровенно мафиозных организаций. Это создает серьезную угрозу распространения по всему миру высокотехнологичного современного оружия". По данным организации, на черном рынке Украины в последние месяцы продано до 300 тысяч единиц оружия. У генерального секретаря Интерпола Юргена Штока "нет сомнений" в том, что на фоне украинского конфликта увеличится незаконный оборот оружия в Балканском регионе и на африканских театрах военных действий.Под влиянием ленд-лиза США и неконтролируемого украинского "железного потока" Европа может превратиться в зону перманентных боевых действий, подобие каморры. Вероятны вооруженные переделы сфер влияния преступных международных кланов, мафиозные войны с использованием Stinger и Javelin. Террористическая деятельность может выйти на качественно новый, трансконтинентальный уровень.Что Байден потерял на Ближнем ВостокеСтраны НАТО еще не осознали, какую реальность обрели в результате поддержки боевых действий киевского режима. Из-за антироссийской, безрассудной политики Запада, Украина может исчезнуть с карты мира, об этом предупредил коллег и союзников экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. И это не главная угроза.За четыре месяца российской спецоперации уничтожена практически вся боевая техника ВСУ – тысячи единиц танков, бронетехники, артиллерийских орудий, сотни РСЗО, самолетов и вертолетов . Украинская армия отражает судьбу украинской государственности.Напомню, Киев получил в наследство от СССР до 8000 танков, 10 тысяч боевых машин, 20 тысяч единиц артиллерии, свыше 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов, сотни кораблей Черноморского флота. Большую часть этого арсенала оперативно продали в страны Азии и Африки в первые 15 лет независимости. При этом украинские предприятия ОПК зачахли, и не освоили даже выпуск патронов к советскому стрелковому оружию.Американцы отмечают один из последних Дней независимостиДалее в Киеве попытались выгодно продать государственный суверенитет, а заодно – соседнюю Россию. Пройдена точка невозврата к добрососедству образца 1991 года, США и Европе лучше не совершать аналогичной (роковой) ошибки.Когда Украина выпрашивает у Запада высокотехнологичное тяжелое вооружение, всем понятно: ВСУ к его эксплуатации не готовы, и вместе с боевой техникой необходимо "поставлять" натовских специалистов. В этом – основа стратегии, залог выживания киевского режима, и серьезная угроза самому существованию Североатлантического альянса. Геополитическая игра в помощь Украине постепенно трансформируется в непосредственные и масштабные боевые действия США и НАТО с Россией. Прямое предупреждение Москвы о вероятном ударе по "центрам принятия решений" относится, прежде всего, к Вашингтону, Брюсселю, Берлину, Варшаве и Лондону. Не будем гадать, куда прилетит второй гиперзвуковой "Кинжал" или что-нибудь еще убедительнее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также: Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в ДонбассеУкраина не сможет вернуть свою изначальную территорию — СМИ

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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запад, нато, украина, черный рынок, вооружение