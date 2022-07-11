https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-rossiyu-cherez-uzbekistan-mogut-popast-sanktsionnye-tovary---minfin-ssha-26090873.html

В Россию через Узбекистан могут попасть санкционные товары - Минфин США

В Россию через Узбекистан могут попасть санкционные товары - Минфин США

В списке "перевалочных пунктов" - почти все страны Центральной Азии, а также ряд государств Европы, Латинской Америки и Африки.

2022-07-11T18:44+0500

2022-07-11T18:44+0500

2022-07-11T18:44+0500

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сша

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министерство финансов США включило Узбекистан в список возможных "перевалочных пунктов", через которые в Россию и Беларусь могут попадать санкционные товары, сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее власти Соединенных Штатов и европейских стран запретили продажу в Россию ряда товаров, в том числе табачных и спиртных напитков, парфюмерии, товаров из кожи и меха, одежды и керамики и других товаров.Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минфина опубликовала комментарии, в которых говорится, что в некоторых случаях подлежащие контролю товары можно законно экспортировать в качестве сырья для производства готовой продукции. Однако дальнейшая отправка этой продукции в Россию и Беларусь за счет дополнительных "перевалочных пунктов" может быть под запретом.В список "перевалочных пунктов" в Центральной Азии попали Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Кроме того, в него вошли Армения, Бразилия, Грузия, Индия, Израиль, Китай, Мексика, Никарагуа, ОАЭ, Сербия, Сингапур, Тайвань, Турция и ЮАР. Однако этими государствами список не ограничивается, подчеркнули в Минфине.Как отмечает Бюро промышленности и безопасности, "особую озабоченность" в данном вопросе вызывает техника, которую можно использовать в военных целях, в частности, запчасти для самолетов, гидроакустические системы, спектрофотометры, системы GPS, и другие изделия.Объявленные западными странами санкции против России не принесли желаемого эффекта. Это подтверждают уже и сами европейцы. Так, издание Bloomberg призвало жителей Европы выбросить холодильники, микроволновые печи и другие бытовые приборы как "друзей Путина", чтобы экономить электроэнергию. Антироссийские санкции привели к взлету цен не только на энергоносители, но и на продукты и другие товары. Инфляция в США в мае превысила 8,5%. Сильнейшая инфляция и попытки властей с ней бороться могут вызвать рецессию в стране, считают экономисты Уолл Стрит.Читайте также: Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США

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сша, узбекистан, центральная азия