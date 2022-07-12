https://uz.sputniknews.ru/20220712/uzbekistan-i-rossiya-nastroeny-na-rasshirenie-sotrudnichestva-26129721.html
Узбекистан и Россия настроены на расширение сотрудничества
Узбекистан и Россия настроены на расширение сотрудничества
В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и Владимира Норова. Обсуждены двусторонние отношения, а также региональная и международная повестка.
2022-07-12T22:29+0500
2022-07-12T22:29+0500
2022-07-12T22:33+0500
политика
узбекистан
москва
сергей лавров
владимир норов
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0c/26129565_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_ed57e6940076eef245419800a0e476a5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Главы МИД России и Узбекистана провели встречу в Москве, где подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.Сергей Лавров провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Владимиром Норовым во вторник. Стороны также договорились о поддержании высокой динамики союзнических отношений.Во время встречи главы ведомств обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая подготовку к предстоящим в Узбекистане заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов ШОС.Стороны также обсудили ключевые темы международной и региональной повесток дня. Норов проинформировал о ведущемся в настоящее время в республике общественном обсуждении инициированных президентом Шавкатом Мирзиёевым поправок в Конституцию Узбекистана, отмечается в сообщении.Делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым находится завершает двухдневный визит в Россию.В рамках визита прошел ряд встреч и переговоров в парламенте, Центризбиркоме и других ведомствах России. Также прошел круглый стол с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.Читайте также:Норов встретился с главой Центризбиркома России - фотоНоров: конституционная реформа – требование времениСуд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательства
узбекистан
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0c/26129565_61:0:861:600_1920x0_80_0_0_b46f69c18e6d0881cc555a8812ec753b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, москва, сергей лавров, владимир норов, сотрудничество
Узбекистан и Россия настроены на расширение сотрудничества
22:29 12.07.2022 (обновлено: 22:33 12.07.2022)
В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и Владимира Норова. Обсуждены двусторонние отношения, а также региональная и международная повестка.
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik.
Главы МИД России и Узбекистана провели встречу в Москве, где подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщает
пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Сергей Лавров провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Владимиром Норовым во вторник. Стороны также договорились о поддержании высокой динамики союзнических отношений.
“Подтвержден настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран, поддержание высокой динамики российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества”, — говорится в сообщении.
Во время встречи главы ведомств обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая подготовку к предстоящим в Узбекистане заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов ШОС.
Стороны также обсудили ключевые темы международной и региональной повесток дня. Норов проинформировал о ведущемся в настоящее время в республике общественном обсуждении инициированных президентом Шавкатом Мирзиёевым поправок в Конституцию Узбекистана, отмечается в сообщении.
Делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым находится завершает двухдневный визит в Россию.
В рамках визита прошел ряд встреч и переговоров в парламенте, Центризбиркоме и других ведомствах России. Также прошел круглый стол с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.