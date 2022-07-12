https://uz.sputniknews.ru/20220712/uzbekistan-i-rossiya-nastroeny-na-rasshirenie-sotrudnichestva-26129721.html

Узбекистан и Россия настроены на расширение сотрудничества

Узбекистан и Россия настроены на расширение сотрудничества

В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и Владимира Норова. Обсуждены двусторонние отношения, а также региональная и международная повестка.

2022-07-12T22:29+0500

2022-07-12T22:29+0500

2022-07-12T22:33+0500

политика

узбекистан

москва

сергей лавров

владимир норов

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Главы МИД России и Узбекистана провели встречу в Москве, где подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.Сергей Лавров провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Владимиром Норовым во вторник. Стороны также договорились о поддержании высокой динамики союзнических отношений.Во время встречи главы ведомств обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая подготовку к предстоящим в Узбекистане заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов ШОС.Стороны также обсудили ключевые темы международной и региональной повесток дня. Норов проинформировал о ведущемся в настоящее время в республике общественном обсуждении инициированных президентом Шавкатом Мирзиёевым поправок в Конституцию Узбекистана, отмечается в сообщении.Делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым находится завершает двухдневный визит в Россию.В рамках визита прошел ряд встреч и переговоров в парламенте, Центризбиркоме и других ведомствах России. Также прошел круглый стол с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.Читайте также:Норов встретился с главой Центризбиркома России - фотоНоров: конституционная реформа – требование времениСуд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательства

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узбекистан, москва, сергей лавров, владимир норов, сотрудничество