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Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав
Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выставлять Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемо.
2022-07-12T18:25+0500
2022-07-12T18:25+0500
россия
мария захарова
сша
конфликт
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, Соединенные Штаты Америки и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить российскую сторону в качествве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемы.Читайте также:
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Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав

18:25 12.07.2022
© Sputnik / Максим БлиновВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выставлять Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемо.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, Соединенные Штаты Америки и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией", – цитирует РИА Новости Захарову.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить российскую сторону в качествве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемы.
"Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием", - отметила она.
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