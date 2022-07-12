https://uz.sputniknews.ru/20220712/zaxarova-ssha-opasno-balansiruyut-na-grani-konflikta-yadernyx-derjav-26119498.html

Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав

Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выставлять Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемо.

2022-07-12T18:25+0500

2022-07-12T18:25+0500

2022-07-12T18:25+0500

россия

мария захарова

сша

конфликт

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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, Соединенные Штаты Америки и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить российскую сторону в качествве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемы.Читайте также:

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мария захарова, сша, конфликт