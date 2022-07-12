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Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав
Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выставлять Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемо.
2022-07-12T18:25+0500
2022-07-12T18:25+0500
2022-07-12T18:25+0500
россия
мария захарова
сша
конфликт
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ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, Соединенные Штаты Америки и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить российскую сторону в качествве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемы.Читайте также:
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мария захарова, сша, конфликт
Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выставлять Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемо.
ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, Соединенные Штаты Америки и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией", –
цитирует РИА Новости
Захарову.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки выставить российскую сторону в качествве страны, угрожающей ядерным оружием, абсолютно неприемлемы.
"Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием", - отметила она.