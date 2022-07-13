https://uz.sputniknews.ru/20220713/ukraina-nazvala-uslovie-bez-kotorogo-ona-ne-vyjivet--26144002.html

Украина назвала условие, без которого она не выживет

Украина назвала условие, без которого она не выживет

Киев рассказал, какая ему необходима поддержка от Запада.

2022-07-13T15:40+0500

2022-07-13T15:40+0500

2022-07-13T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Украина завила западным странам, что ей нужно $9 млрд каждый месяц для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Financial Times.Совет министров ЕС уже одобрил новый кредит на миллиард евро для Украины. По словам представителей Еврокомиссии деньги выделят в виде долгосрочных кредитов на хороших условиях.Ранее Вашингтон призывал европейские страны как можно быстрее выделить десятки миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты для Киева.До этого глава британского МИД выступила с поддержкой идеи конфисковать замороженные российские активы, чтобы передать их Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отмечала, что из-за постоянных кредитов, Украина превратилась в колонию Запада.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Байдену предсказывают роль "голого короля Донбасса"Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

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украина, заявление, деньги