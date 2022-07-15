https://uz.sputniknews.ru/20220715/mid-kitaya-ssha--eto-imperiya-lji--26230103.html

МИД Китая: США – это империя лжи

МИД Китая: США – это империя лжи

Это уже не первый раз, когда МИД КНР обвиняет США

2022-07-15T19:43+0500

2022-07-15T19:43+0500

2022-07-15T19:43+0500

в мире

китай

обвинение

сша

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ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США во лжи. Об этом сообщает РИА Новости.Лицзянь опубликовал пост с четырьмя фотографиями, под которыми стоят надписи "Они лгали нам о Югославии в 1999 году", "Они лгали нам о Ираке в 2003 году", "Они лгали нам о Ливии в 2011 году" и "Они лгали нам о Сирии в 2018 году".Ранее представитель китайского МИД назвал США – "главным мучителем" всех времен. Также он напомнил, что Соединенные Штаты спровоцировали войну на Ближнем Востоке. Это война унесла жизни 900 тысяч человек и десятки миллионов оставила без дома.Читайте также:Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка СШАКитай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе

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китай, обвинение, сша