https://uz.sputniknews.ru/20220715/mid-kitaya-ssha--eto-imperiya-lji--26230103.html
МИД Китая: США – это империя лжи
МИД Китая: США – это империя лжи
Это уже не первый раз, когда МИД КНР обвиняет США
2022-07-15T19:43+0500
2022-07-15T19:43+0500
2022-07-15T19:43+0500
в мире
китай
обвинение
сша
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ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США во лжи. Об этом сообщает РИА Новости.Лицзянь опубликовал пост с четырьмя фотографиями, под которыми стоят надписи "Они лгали нам о Югославии в 1999 году", "Они лгали нам о Ираке в 2003 году", "Они лгали нам о Ливии в 2011 году" и "Они лгали нам о Сирии в 2018 году".Ранее представитель китайского МИД назвал США – "главным мучителем" всех времен. Также он напомнил, что Соединенные Штаты спровоцировали войну на Ближнем Востоке. Это война унесла жизни 900 тысяч человек и десятки миллионов оставила без дома.Читайте также:Категорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка СШАКитай назвал виновника продовольственного кризиса в Европе
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китай, обвинение, сша
МИД Китая: США – это империя лжи
Это уже не первый раз, когда китайский представитель обвиняет Соединенные Штаты Америки.
ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США во лжи. Об этом сообщает РИА Новости.
Лицзянь опубликовал пост с четырьмя фотографиями, под которыми стоят надписи "Они лгали нам о Югославии в 1999 году", "Они лгали нам о Ираке в 2003 году", "Они лгали нам о Ливии в 2011 году" и "Они лгали нам о Сирии в 2018 году".
"Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи", — подписал пост Чжао.
Ранее представитель китайского МИД назвал
США – "главным мучителем" всех времен. Также он напомнил, что Соединенные Штаты спровоцировали войну на Ближнем Востоке. Это война унесла жизни 900 тысяч человек и десятки миллионов оставила без дома.