https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistanskaya-kompaniya-otkryla-predstavitelstvo-v-knr-26215096.html
Узбекистанская компания открыла представительство в КНР
Узбекистанская компания открыла представительство в КНР
Представительство поможет развитию двусторонних отношений.
2022-07-15T18:39+0500
2022-07-15T18:39+0500
2022-07-15T18:39+0500
экономика
узбекистан
китай
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Китае открылось представительство узбекистанской экспортной компании "BMB Trade Group", передает информационное агентство "Дуне".Компания уже сотрудничает со многими партнерами из КНР. В данный момент налажен экспорт узбекистанских фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции, а также импорт китайских высоких технологий.Открытие представительства поможет BMB Trade Group создать благоприятные условия для работы с китайскими партнерами и положительно повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.Напомним: Китай входит в том-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан будет производить платинуЕАЭС стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана
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узбекистан, китай
Узбекистанская компания открыла представительство в КНР
Представительство поможет создать благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В Китае открылось представительство узбекистанской экспортной компании "BMB Trade Group", передает информационное агентство "Дуне
".
Компания уже сотрудничает со многими партнерами из КНР. В данный момент налажен экспорт узбекистанских фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции, а также импорт китайских высоких технологий.
Открытие представительства поможет BMB Trade Group создать благоприятные условия для работы с китайскими партнерами и положительно повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.
Напомним: Китай входит
в том-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан.