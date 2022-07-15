https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistanskaya-kompaniya-otkryla-predstavitelstvo-v-knr-26215096.html

Узбекистанская компания открыла представительство в КНР

Узбекистанская компания открыла представительство в КНР

Представительство поможет развитию двусторонних отношений.

2022-07-15T18:39+0500

2022-07-15T18:39+0500

2022-07-15T18:39+0500

экономика

узбекистан

китай

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Китае открылось представительство узбекистанской экспортной компании "BMB Trade Group", передает информационное агентство "Дуне".Компания уже сотрудничает со многими партнерами из КНР. В данный момент налажен экспорт узбекистанских фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции, а также импорт китайских высоких технологий.Открытие представительства поможет BMB Trade Group создать благоприятные условия для работы с китайскими партнерами и положительно повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.Напомним: Китай входит в том-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан будет производить платинуЕАЭС стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана

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узбекистан, китай