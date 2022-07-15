Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistanskaya-kompaniya-otkryla-predstavitelstvo-v-knr-26215096.html
Узбекистанская компания открыла представительство в КНР
Узбекистанская компания открыла представительство в КНР
Представительство поможет развитию двусторонних отношений.
2022-07-15T18:39+0500
2022-07-15T18:39+0500
экономика
узбекистан
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26184435_0:197:2945:1853_1920x0_80_0_0_d2a12ccaf637c6dbecd0241db59e5634.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Китае открылось представительство узбекистанской экспортной компании "BMB Trade Group", передает информационное агентство "Дуне".Компания уже сотрудничает со многими партнерами из КНР. В данный момент налажен экспорт узбекистанских фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции, а также импорт китайских высоких технологий.Открытие представительства поможет BMB Trade Group создать благоприятные условия для работы с китайскими партнерами и положительно повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.Напомним: Китай входит в том-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан будет производить платинуЕАЭС стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26184435_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d39b048dd0c0456c74e1d0ec1a039fe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, китай

Узбекистанская компания открыла представительство в КНР

18:39 15.07.2022
© Sputnik / Павел БедняковГосударственный флаг КНР, архивное фото
Государственный флаг КНР, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Представительство поможет создать благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Китае открылось представительство узбекистанской экспортной компании "BMB Trade Group", передает информационное агентство "Дуне".
Компания уже сотрудничает со многими партнерами из КНР. В данный момент налажен экспорт узбекистанских фруктов, сухофруктов и зернобобовой продукции, а также импорт китайских высоких технологий.
Открытие представительства поможет BMB Trade Group создать благоприятные условия для работы с китайскими партнерами и положительно повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.
Напомним: Китай входит в том-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан.
Читайте также:
Узбекистан будет производить платину
ЕАЭС стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0