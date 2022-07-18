https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistanka-pomogla-sootechestvennikam-postradavshim-ot-stixiynyx-bedstviy--26293488.html
Узбекистанка помогла соотечественникам, пострадавшим от стихийных бедствий
Узбекистанка помогла соотечественникам, пострадавшим от стихийных бедствий
Весной проливные дожди вызвали сильное наводнение.
2022-07-18T16:28+0500
2022-07-18T16:28+0500
2022-07-18T17:19+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Гражданка Узбекистана из Объединенных Арабских Эмиратов Гульнара Мелибаева передала в республику гуманитарную помощь для семей, пострадавших из-за весенних наводнений. Об этом сообщает ИА "Дуне".В гуманитарный груз вошли 750 предметов детской одежды на сумму более $16 тысяч. Организовать данную акцию Мелибаевой помогли Посольство Республики Узбекистан в Абу-Даби, а также Генконсульство Узбекистана в Дубае и АО "Uzbekistan Airways".При этом авиакомпания бесплатно доставила груз из ОАЭ получателям в фонд "Саховат ва кумак" при администрации Джизакской области.Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены.Читайте также:В Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей ДонбассаВ Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
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узбекистанец, помощь, соотечественники
Узбекистанка помогла соотечественникам, пострадавшим от стихийных бедствий
16:28 18.07.2022 (обновлено: 17:19 18.07.2022)
Весной этого года проливные дожди в предгорных и горных районах вызвали сильное наводнение в Джизаской области.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Гражданка Узбекистана из Объединенных Арабских Эмиратов Гульнара Мелибаева передала в республику гуманитарную помощь для семей, пострадавших из-за весенних наводнений. Об этом сообщает ИА "Дуне
".
В гуманитарный груз вошли 750 предметов детской одежды на сумму более $16 тысяч. Организовать данную акцию Мелибаевой помогли Посольство Республики Узбекистан в Абу-Даби, а также Генконсульство Узбекистана в Дубае и АО "Uzbekistan Airways".
При этом авиакомпания бесплатно доставила груз из ОАЭ получателям в фонд "Саховат ва кумак" при администрации Джизакской области.
Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали
наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены.