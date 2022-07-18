https://uz.sputniknews.ru/20220718/zaxarova-napomnila-trass-o-ee-provalnyx-peregovorax-v-moskve--26300328.html

Захарова напомнила Трасс о ее провальных переговорах в Москве

Захарова напомнила Трасс о ее провальных переговорах в Москве

Лиз Трасс заявила, что готова "осадить" Сергея Лаврова.

2022-07-18T20:08+0500

2022-07-18T20:08+0500

2022-07-18T20:08+0500

в мире

мария захарова

министры иностранных дел

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.По словам Захаровой, февральский визит Трасс в Москву закончился провалом. Глава британского МИД не понимала, о чем говорит и путала географические названия. Послу Британии пришлось подсказывать ей правильные ответы и поправлять начальницу после каждой ошибки.Также Захарова добавила, что после визита Трасс британская посол "объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз".Ранее глава британского МИД заявила, что готова "осадить" своего российского коллегу и "вызвать на разговор" президента России.Напомним: переговоры глав МИД России и Великобритании прошли 10 февраля 2022 года в Москве. Уже тогда российские СМИ отмечали агрессивность и невоспитанность Трасс.Читайте также:Захарова: США опасно балансируют на грани конфликта ядерных державЗахарова: британцев заставляют поверить в ядерную войну с Россией

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мария захарова, министры иностранных дел