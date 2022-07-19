https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistanki-smogut-poluchit-lgotnye-kredity-dlya-obucheniya-v-vuzax-26323926.html
Узбекистанки смогут получить льготные кредиты для обучения в вузах
Узбекистанки смогут получить льготные кредиты для обучения в вузах
Женщины смогу взять льготные кредиты для обучения в ВУЗах.
2022-07-19T15:13+0500
2022-07-19T15:13+0500
2022-07-19T15:13+0500
общество
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кредит
платное обучение
вуз
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях", передает газета "Янги Ўзбекистон".Согласно постановлению, узбекистанкам будут предоставлять кредиты на обучение в вузах по ставке %14. При этом основную часть кредита можно будет погасить в течение 7 лет. Начать выплаты можно через семь месяцев после окончания учебы.К тому же созаемщиками при оформлении и погашении образовательного кредита смогут стать члены семьи студентки и третьи лица, имеющие постоянный доход. Также женщинам из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", не потребуются денежный залог и поручительство.Ранее президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022–2026 годы.Читайте также: В Узбекистане появятся "Женщины-наставницы"Узбекистан укрепит сотрудничество в сфере поддержки женщин
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узбекистанец, льготы, кредит, платное обучение, вуз, женщина
Узбекистанки смогут получить льготные кредиты для обучения в вузах
В соответствии с постановлением женщины смогу взять льготные кредиты для обучения на коммерческой основе очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях", передает газета "Янги Ўзбекистон
".
Согласно постановлению, узбекистанкам будут предоставлять кредиты на обучение в вузах по ставке %14. При этом основную часть кредита можно будет погасить в течение 7 лет. Начать выплаты можно через семь месяцев после окончания учебы.
К тому же созаемщиками при оформлении и погашении образовательного кредита смогут стать члены семьи студентки и третьи лица, имеющие постоянный доход. Также женщинам из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", не потребуются денежный залог и поручительство.
Ранее президент Узбекистана утвердил
Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022–2026 годы.