https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistanki-smogut-poluchit-lgotnye-kredity-dlya-obucheniya-v-vuzax-26323926.html

Узбекистанки смогут получить льготные кредиты для обучения в вузах

Узбекистанки смогут получить льготные кредиты для обучения в вузах

Женщины смогу взять льготные кредиты для обучения в ВУЗах.

2022-07-19T15:13+0500

2022-07-19T15:13+0500

2022-07-19T15:13+0500

общество

узбекистанец

льготы

кредит

платное обучение

вуз

женщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23926190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6d6f54ffd250e49f064fa65accfbad7.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях", передает газета "Янги Ўзбекистон".Согласно постановлению, узбекистанкам будут предоставлять кредиты на обучение в вузах по ставке %14. При этом основную часть кредита можно будет погасить в течение 7 лет. Начать выплаты можно через семь месяцев после окончания учебы.К тому же созаемщиками при оформлении и погашении образовательного кредита смогут стать члены семьи студентки и третьи лица, имеющие постоянный доход. Также женщинам из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", не потребуются денежный залог и поручительство.Ранее президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022–2026 годы.Читайте также: В Узбекистане появятся "Женщины-наставницы"Узбекистан укрепит сотрудничество в сфере поддержки женщин

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанец, льготы, кредит, платное обучение, вуз, женщина