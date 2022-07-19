https://uz.sputniknews.ru/20220719/uzbekistantsev-zaschityat-ot-professionalnyx-riskov-26330425.html

Узбекистанцев защитят от профессиональных рисков

Узбекистанцев защитят от профессиональных рисков

Узбекистан готовится к ратификации еще одной конвенции. Это позволит внедрить международные стандарты в национальное законодательство и повысит имидж страны в мире.

2022-07-19T19:16+0500

2022-07-19T19:16+0500

2022-07-19T19:16+0500

общество

узбекистан

конвенция

законодательство

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Узбекистан готовится присоединиться к конвенции Международной организации труда (МОТ) о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах.Проект закона о ее ратификации опубликован для общественного обсуждения.Принятие закона позволит внедрить международные стандарты в национальное законодательство, это в свою очередь повысит имидж страны.Конвенция применяется ко всем отраслям экономической деятельности. Ответственность за применение установленных правил несут работодатели.В феврале этого года республика ратифицировала конвенцию Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене труда в строительстве.Документ предусматривает дополнительные гарантии безопасности для строителей и демонстрирует, таким образом, приверженность Узбекистана основным принципам и стандартам обеспечения гарантий прав трудящихся.Узбекистан является полноправным членом ООН и Международной организации труда с 1992 года. К настоящему времени республика ратифицировала 18 конвенций МОТ, в том числе восемь основных.Читайте также:Конвенция ООН о правах инвалидов вступила в силу в УзбекистанеВласти Узбекистана ратифицировали конвенцию МОТ об основах безопасности труда

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узбекистан, конвенция, законодательство