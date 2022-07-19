https://uz.sputniknews.ru/20220719/vladimir-norov-poedet-v-kyrgyzstan-26331890.html

Владимир Норов посетит Кыргызстан

Владимир Норов посетит Кыргызстан

И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов примет участие в совещании глав МИД государств Центральной Азии. Мероприятие предваряет очередную встречу глав государств региона.

2022-07-19T17:51+0500

2022-07-19T17:51+0500

2022-07-19T18:07+0500

политика

владимир норов

кыргызстан

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана возглавит делегацию республики на предстоящем совещании глав МИД государств Центральной Азии.Как сообщает пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства, мероприятие запланировано на 19-20 июля, оно пройдет в городе Чолпон-Ата.Совещание глав внешнеполитических ведомств проводится накануне четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, которая состоится 20-21 июля на Иссык-Куле.Как сообщалось ранее, лидеры обменяются мнениями по укреплению взаимодействия государств региона по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста.Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов назначен в конце 2021 года.11-12 июля он посетил с визитом Москву. В столице России он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой исполкома СНГ Сергеем Лебедевым, а также с главой ЦИК России Эллой Панфиловой.Читайте также:Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели телефонные переговорыМИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе

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владимир норов, кыргызстан, узбекистан, центральная азия