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Владимир Норов посетит Кыргызстан
Владимир Норов посетит Кыргызстан
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов примет участие в совещании глав МИД государств Центральной Азии. Мероприятие предваряет очередную встречу глав государств региона.
2022-07-19T17:51+0500
2022-07-19T17:51+0500
2022-07-19T18:07+0500
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владимир норов
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана возглавит делегацию республики на предстоящем совещании глав МИД государств Центральной Азии.Как сообщает пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства, мероприятие запланировано на 19-20 июля, оно пройдет в городе Чолпон-Ата.Совещание глав внешнеполитических ведомств проводится накануне четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, которая состоится 20-21 июля на Иссык-Куле.Как сообщалось ранее, лидеры обменяются мнениями по укреплению взаимодействия государств региона по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста.Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов назначен в конце 2021 года.11-12 июля он посетил с визитом Москву. В столице России он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой исполкома СНГ Сергеем Лебедевым, а также с главой ЦИК России Эллой Панфиловой.Читайте также:Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели телефонные переговорыМИД Узбекистана: на саммите стран Центральной Азии будет подписан договор о дружбе
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владимир норов, кыргызстан, узбекистан, центральная азия
Владимир Норов посетит Кыргызстан
17:51 19.07.2022 (обновлено: 18:07 19.07.2022)
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов примет участие в совещании глав МИД государств Центральной Азии. Мероприятие предваряет очередную встречу глав государств региона.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана возглавит делегацию республики на предстоящем совещании глав МИД государств Центральной Азии.
Как сообщает пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства, мероприятие запланировано на 19-20 июля, оно пройдет в городе Чолпон-Ата.
“Планируется обсуждение вопросов региональной политики и безопасности, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технического и гуманитарного обмена между государствами Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Совещание глав внешнеполитических ведомств проводится накануне четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, которая состоится 20-21 июля на Иссык-Куле.
Как сообщалось ранее, лидеры обменяются мнениями по укреплению взаимодействия государств региона по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста.
Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов назначен
в конце 2021 года.
11-12 июля он посетил с визитом Москву. В столице России он встретился с министром иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой исполкома СНГ Сергеем Лебедевым, а также с главой ЦИК
России Эллой Панфиловой.