https://uz.sputniknews.ru/20220720/bolshoe-intervyu-lavrova--eksklyuziv-26375488.html
Большое интервью Лаврова – эксклюзив
Большое интервью Лаврова – эксклюзив
В эксклюзивном интервью Sputnik и RT министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о неизбежности спецоперации, переговорах с Украиной и полном разрыве отношений с Европой.
2022-07-20T20:57+0500
2022-07-20T20:57+0500
2022-07-20T20:57+0500
видео
сергей лавров
интервью
министры иностранных дел
мид россии
украина
европа
отношения
спецоперация
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Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с Москвой? Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией? На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Читайте также:
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сергей лавров, интервью, министры иностранных дел, мид россии, украина, европа, отношения, спецоперация, видео
Большое интервью Лаврова – эксклюзив
В эксклюзивном интервью Sputnik и RT министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о неизбежности спецоперации, переговорах с Украиной и полном разрыве отношений с Европой.
Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с Москвой?
Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией?
На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.