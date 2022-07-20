https://uz.sputniknews.ru/20220720/bolshoe-intervyu-lavrova--eksklyuziv-26375488.html

Большое интервью Лаврова – эксклюзив

Большое интервью Лаврова – эксклюзив

В эксклюзивном интервью Sputnik и RT министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о неизбежности спецоперации, переговорах с Украиной и полном разрыве отношений с Европой.

2022-07-20T20:57+0500

2022-07-20T20:57+0500

2022-07-20T20:57+0500

видео

сергей лавров

интервью

министры иностранных дел

мид россии

украина

европа

отношения

спецоперация

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Почему российская спецоперация на Украине была неизбежна? Как изменились географические задачи СВО и с чем это связано? Кто не дает Киеву вести переговоры с Москвой? Зачем Запад втягивает генсека ООН "в свои игры с зерном"? И пойдет ли Европа на полный разрыв отношений с Россией? На эти и другие вопросы глава российского МИД Сергей Лавров ответил в интервью Sputnik и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Читайте также:

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сергей лавров, интервью, министры иностранных дел, мид россии, украина, европа, отношения, спецоперация, видео