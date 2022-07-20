https://uz.sputniknews.ru/20220720/lavrov-vs-znayut-kak-zaschitit-osvobojdennye-ot-kieva-territorii-ldnr-26369778.html

Лавров: ВС знают, как защитить освобожденные от Киева территории ЛДНР

Лавров: ВС знают, как защитить освобожденные от Киева территории ЛДНР

Решение проблемы по защите освобожденных территорий есть, заявил глава внешнеполитического ведомства России.

2022-07-20T19:32+0500

2022-07-20T19:32+0500

2022-07-20T19:32+0500

россия

сергей лавров

лнр

днр

киев

освобождение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23245925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15ff771be8d5a0dd51d6bb026bdbb257.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Решение проблемы по защите освобожденных территорий ЛДНР от нападений со стороны Киева существует, и российские ВС его знают. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос главреда RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, каким образом Москва защитит территории, которые заявили о независимости и намерении войти в состав России, и не стоит ли создать некую буферную зону с украинскими территориями, подконтрольными Зеленскому, Лавров заявил, что "есть решение этой проблемы".Также глава российского МИД отметил, что "не видит никаких причин, чтобы подвергать сомнению" те цели, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным при начале специальной военной операции.Ранее в среду стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в спецоперации на Украине, и дал указание повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных районах.Читайте также:

россия

лнр

днр

киев

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, лнр, днр, киев, освобождение, россия