https://uz.sputniknews.ru/20220720/lavrov-vs-znayut-kak-zaschitit-osvobojdennye-ot-kieva-territorii-ldnr-26369778.html
Лавров: ВС знают, как защитить освобожденные от Киева территории ЛДНР
Лавров: ВС знают, как защитить освобожденные от Киева территории ЛДНР
Решение проблемы по защите освобожденных территорий есть, заявил глава внешнеполитического ведомства России.
2022-07-20T19:32+0500
2022-07-20T19:32+0500
2022-07-20T19:32+0500
россия
сергей лавров
лнр
днр
киев
освобождение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23245925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15ff771be8d5a0dd51d6bb026bdbb257.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Решение проблемы по защите освобожденных территорий ЛДНР от нападений со стороны Киева существует, и российские ВС его знают. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос главреда RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, каким образом Москва защитит территории, которые заявили о независимости и намерении войти в состав России, и не стоит ли создать некую буферную зону с украинскими территориями, подконтрольными Зеленскому, Лавров заявил, что "есть решение этой проблемы".Также глава российского МИД отметил, что "не видит никаких причин, чтобы подвергать сомнению" те цели, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным при начале специальной военной операции.Ранее в среду стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в спецоперации на Украине, и дал указание повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных районах.Читайте также:
россия
лнр
днр
киев
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23245925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca504df8a3adcaf18e7c0825f4198d31.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, лнр, днр, киев, освобождение, россия
Лавров: ВС знают, как защитить освобожденные от Киева территории ЛДНР
Решение проблемы по защите освобожденных территорий есть, заявил глава внешнеполитического ведомства России.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Решение проблемы по защите освобожденных территорий ЛДНР от нападений со стороны Киева существует, и российские ВС его знают. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос главреда RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, каким образом Москва защитит территории, которые заявили о независимости и намерении войти в состав России, и не стоит ли создать некую буферную зону с украинскими территориями, подконтрольными Зеленскому, Лавров заявил, что "есть решение этой проблемы".
"Военные это решение знают", – подчеркнул министр в интервью РИА Новости и RT.
Также глава российского МИД отметил, что "не видит никаких причин, чтобы подвергать сомнению" те цели, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным при начале специальной военной операции.
Ранее в среду стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в спецоперации на Украине, и дал указание повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных районах.