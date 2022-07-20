https://uz.sputniknews.ru/20220720/metro-tashkenta-iz-za-jary-snizilo-skorost-dvijeniya-poezdov-26367941.html

Метро Ташкента из-за жары снизило скорость движения поездов

Метро Ташкента из-за жары снизило скорость движения поездов

Из-за аномальной жары в Узбекистане столичный метрополитен вынужден снизить скорость движения составов. Рельсы нагреваются до +65 градусов.

2022-07-20T18:49+0500

2022-07-20T18:49+0500

2022-07-20T18:49+0500

общество

метро

ташкент

скорость

жара

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Ташкентский метрополитен снизил скорость поездов наземного метро из-за аномальной жары в Узбекистане.Как сообщает пресс-служба метрополитена, резкое повышение температуры воздуха вызвало перегрев рельсов и стальных деталей пути на участках “Yer usti halqa yo’li” и “Sergeli yo’li”.Для нормализации графика также снижена скорость поездов на подземном участке линии "Chilonzor" ("Olmazor" — "Buyuk Ipak Yo’li") до 40 км/ч.Ранее Узгидромет сообщал, что 17-22 июля на территории страны ожидается аномальная жара до +47 градусов.Климат в Узбекистане резко континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух — сухой, уровень влажности минимален. К тому же в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями), отмечают эксперты.Как отметили в минздраве республики, за 3 дня с 17 по 20 июля скорая помощь получила свыше 130 тыс вызовов. Часто люди жалуются на повышенное давление, одышку и обострение хронических заболеваний.Более 4 тысяч человек госпитализированы.Читайте также:Как защититься от жары в чиллюЧилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье

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метро, ташкент, скорость, жара, узбекистан