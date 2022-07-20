https://uz.sputniknews.ru/20220720/putin-o-evropeyskoy-energetike-oni-spetsialisty-v-netraditsionnyx-otnosheniyax-26348446.html

Путин о европейской энергетике: они специалисты в нетрадиционных отношениях

Путин о европейской энергетике: они специалисты в нетрадиционных отношениях

Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергетическом кризисе в Европе, назвав их безосновательными.

2022-07-20T10:27+0500

2022-07-20T10:27+0500

2022-07-20T10:27+0500

россия

владимир путин

энергетика

европа

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергокризисе.Как отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, страны Европы сами отказались от традиционных источников энергии. "Они большие специалисты в нетрадиционных отношениях", — подчеркнул он. Президент России посетил Иран с однодневным визитом 19 июля. Он встретился с президентом этой страны Ибрахимом Раиси и с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.Также Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. После этого стороны провели встречу в формате "Россия — Иран — Турция".

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владимир путин, энергетика, европа