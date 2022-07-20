https://uz.sputniknews.ru/20220720/putin-o-evropeyskoy-energetike-oni-spetsialisty-v-netraditsionnyx-otnosheniyax-26348446.html
Путин о европейской энергетике: они специалисты в нетрадиционных отношениях
Путин о европейской энергетике: они специалисты в нетрадиционных отношениях
Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергетическом кризисе в Европе, назвав их безосновательными.
2022-07-20T10:27+0500
2022-07-20T10:27+0500
2022-07-20T10:27+0500
россия
владимир путин
энергетика
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергокризисе.Как отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, страны Европы сами отказались от традиционных источников энергии. "Они большие специалисты в нетрадиционных отношениях", — подчеркнул он. Президент России посетил Иран с однодневным визитом 19 июля. Он встретился с президентом этой страны Ибрахимом Раиси и с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.Также Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. После этого стороны провели встречу в формате "Россия — Иран — Турция".
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, энергетика, европа
Путин о европейской энергетике: они специалисты в нетрадиционных отношениях
Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергетическом кризисе в Европе, назвав их безосновательными.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России в энергокризисе.
Как отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, страны Европы сами отказались от традиционных источников энергии. "Они большие специалисты в нетрадиционных отношениях", — подчеркнул он.
"Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", — сказал Путин.
Президент России посетил Иран с однодневным визитом 19 июля. Он встретился
с президентом этой страны Ибрахимом Раиси и с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.
Также Владимир Путин провел переговоры
с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
После этого стороны провели встречу
в формате "Россия — Иран — Турция".