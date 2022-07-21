https://uz.sputniknews.ru/20220721/dmitriy-donskoy-peredaet-kontrol-nad-mirovym-okeanom-belgorodu-26413803.html

"Дмитрий Донской" передает контроль над Мировым океаном "Белгороду"

"Дмитрий Донской" передает контроль над Мировым океаном "Белгороду"

Лидерство флота России в океане укрепляет "Белгород" .

2022-07-21T22:01+0500

2022-07-21T22:01+0500

2022-07-21T22:01+0500

колумнисты

вооружение

флот

субмарина

подводная лодка

мнение эксперта

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Самая большая в мире из построенных за последние 30 лет, невероятная по исследовательскому и ударному потенциалу атомная подводная лодка "Белгород" 8 июля вошла в состав ВМФ России. После этапа опытной эксплуатации в составе Северного флота корабль возьмет курс в точку постоянного базирования на Тихоокеанском флоте. Первый носитель термоядерных торпед "Судного дня" способен решать задачи по предназначению в любом районе Мирового океана. Россия построит три подобные (серийные) субмарины в рамках государственной программы вооружений до 2027 года, а четвертая – станет частью новой программы.Самым большим по водоизмещению кораблем (48 тысяч тонн) в боевом строю ВМФ России и в Мировом океане остается ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941, однако экспериментальный "Белгород" (водоизмещение 30 тысяч тонн) – безусловный чемпион мира по ударной мощи. Шесть 100-мегатонных термоядерных торпед "Посейдон" неограниченной дальности постоянно готовы к боевому применению, и предназначены для уничтожения авианосных группировок, береговых укреплений, стратегической инфраструктуры противника. Это грозное "оружие возмездия" способно отрезвить любого потенциального агрессора, и укрепить государственный суверенитет РФ.Норвежская система ПВО NASAMS – мистификация НАТО для УкраиныРоссийский подводный флот не первый год находится в тройке сильнейших в мире. На первом месте по количеству субмарин – КНР, на третьем – США. И все же, когда президент РФ Владимир Путин в 2018 году объявил о разработке системы "Посейдон" ("Белгород" спущен на воду 23 апреля 2019 года), коллективный Запад оценил новое оружие как "технически надуманное и невероятное". Путин обещал подобными инструментами изменить правила "однополярной игры", и слово держит. Госдепартамент США с большим опозданием заметил превращение "бумажного тигра" в российскую межконтинентальную ядерную торпеду 2М39, от которой не имеет защиты ни одна страна мира.Технологическое чудоМногоцелевая исследовательская субмарина "Белгород" проекта 09852 может действовать на глубине более 1000 метров. Это самая длинная подводная лодка из всех построенных в мире – 184 метра, конструктивная особенность продиктована необходимостью размещения на борту шести 24-метровых беспилотных аппаратов диаметром около 1,6 метра и атомной глубоководной исследовательской станции АС-15 типа "Лошарик". Для сравнения, длина стратегической субмарины ВМС США класса "Огайо" – 170 метров, водоизмещение – 18,7 тысяч тонн. Многоцелевой экспериментальный "Белгород" – "второе пришествие" проекта 949А "Антей", который адаптировали для "Посейдонов" (изначально "Антеи" несли противокорабельные ракеты "Гранит").Линейку штатных носителей межконтинентальных беспилотников откроет атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 098531. Основные характеристики субмарины секретны. По данным из открытых источников, корабль оснащен принципиально новой ядерной энергетической установкой, корпус напоминает новейший стратегический ракетоносец "Борей".Время Ч: военный эксперт рассказал, будут ли иранские беспилотники полезны РоссииАвтономный аппарат "Посейдон" со 100-мегатонной боеголовкой и ядерной энергетической установкой – очень серьезный инструмент сдерживания. Способен двигаться со скоростью до 185 километров в час на 1000-метровой глубине, недосягаемой для всех существующих и перспективных средств поражения (торпед и ракет) вероятного противника. Дальность – около 10 тысяч километров. Автономная система управления позволяет обнаруживать и преодолевать противолодочные рубежи, иные системы обороны, гарантирует неуязвимость, точность, невероятный поражающий эффект. Издание Daily Mail отмечает, что мощи глубоководных беспилотных аппаратов достаточно для "уничтожения целых городов", ведь боевое применение вблизи побережья вызовет 500-метровое радиоактивное цунами.Такую "торпеду" в океане обнаружить непросто, на низких скоростях она идет практически бесшумно. Даже в случае гидроакустического контакта поразить беспилотник практически нечем. Предложение американских специалистов "засеять" сенсорными минами и торпедами дно океана – из области ненаучной фантастики. Ранее, на слушаниях в Конгрессе глава STRATCOM Джон Хайтен с тревогой отметил, что "Посейдон" как принципиально новая система вооружений не подпадает под ограничения Договора СНВ-III, и в США аналоги не разрабатываются. Здесь надо иметь ввиду, что термоядерный беспилотник "в состоянии достичь береговой линии США из любой точки Северного полушария", и будет применяться в ответ на агрессию в отношении России.Субмарина "Белгород" и беспилотный "Посейдон" напоминают: провокационная военная активность коллективного Запада вблизи границ России, попытки вести диалог с Москвой "с позиции силы", прокси-войны на постсоветском пространстве – чрезвычайно опасны, угрожают самому существованию США и других стран НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Северск взят, открыта дорога на СлавянскУкраинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войной

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вооружение, флот, субмарина, подводная лодка, мнение эксперта