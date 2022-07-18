https://uz.sputniknews.ru/20220718/norvejskaya-sistema-pvo-nasams--mistifikatsiya-nato-dlya-ukrainy-26302174.html

Норвежская система ПВО NASAMS – мистификация НАТО для Украины

Норвежская система ПВО NASAMS – мистификация НАТО для Украины

Уничтоженную систему ПВО Украины восстановить невозможно.

2022-07-18T21:09+0500

2022-07-18T21:09+0500

2022-07-18T21:12+0500

колумнисты

вооружение

нато

украина

мнение эксперта

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Зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS ни "закрытие неба", ни защиту отдельных объектов не гарантируют.По информации командования Воздушных сил ВСУ, в ближайшее время Украина получит две батареи мобильных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства. В каждой батарее – 54 ракеты, полный залп – 108 зенитных ракет за 12 секунд. Комплексы доставлены из Норвегии в Польшу. Прорабатывается скрытный маршрут в зону боевого применения (Киев), ведь в ходе транспортировки ЗРК беззащитны.ВСУ получат NASAMS из норвежских запасов, причем Киеву передадут систему первого поколения (из трех возможных), образца 1998 года. Новейшую боевую технику натовцы поставлять не хотят – слишком велик риск захвата ее на Украине российскими войсками. Эффективность и технологические секреты – неочевидны, а деньги немалые. К примеру, Оман заплатил 1,28 млрд долларов за одну батарею ЗРК NASAMS.Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил и требовал от Запада "мощные" зенитные системы, которые помогут "закрыть небо" для российской авиации. Вероятно, новость о прибытии на Украину двух батарей современных ЗРК NASAMS (аналогичные комплексы второго поколения в США защищают Белый дом) несколько приподнимет моральный дух ВСУ. Однако средство ПВО дальностью 25 км небо Украины не закроет, и не создаст "железный купол" над центрами принятия решений. При необходимости, российские войска нанесут высокоточный и неотразимый ракетный удар. "Кинжалы", "Искандеры", крылатые ракеты Х-101 преодолеют любую систему ПВО натовских стандартов.Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на УкраинеНа этом фоне поставка ЗРК NASAMS первого поколения выглядит бессмысленной, но в Соединенных Штатах опасаются, что боевое применение "передовых" зенитных комплексов НАТО покажет несоответствие реальных возможностей заявленным характеристикам. Именно так это было в Саудовской Аравии с ЗРК Patriot новейших модификаций PAC-2 и РАС-3. Напомню, 14 сентября 2019 года массированный удар 18 беспилотников и 7 ракет "не заметили" 88 пусковых установок Patriot, а также система ПВО-ПРО корабельного базирования Aegis в Персидском заливе.Исторический моментМобильный ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) первого поколения разработан в 1994 году норвежской компанией Norwegian Kongsberg companies в сотрудничестве с американской корпорацией Raytheon Company System. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах – от 30 метров до 16 км, на горизонтальном удалении до 25 км.Инструментальная дальность обнаружения цели типа истребитель – 60 км (круговой обзор в секторе 60 градусов). ЗРК имеет модульную открытую архитектуру – простор для совершенствования. После модернизации 1999 года комплекс получил обозначение NASAMS II, дальность поражения возросла до 40 км.Второе поколение мобильнее: пусковые установки смонтированы на шасси повышенной проходимости типа Bv 206, а не на буксируемом прицепе. Батарея NASAMS II включает четыре взвода вместо трех, шесть РЛС вместо трех и 12 пусковых установок вместо девяти (впрочем, все это Украины не касается). Комплекс NASAMS II используется в ВВС и сухопутных войсках Норвегии, в 2004 году – принят на вооружение в США. В дальнейшем приобретен для армейской ПВО Испании, Нидерландов, Чили, Финляндии, Омана, Литвы, Индонезии, Катара.Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиацияВозможно, это лучший ЗРК средней дальности стран НАТО, однако все познается в сравнении с аналогами или могуществом поражаемых целей (история боевого применения NASAMS отсутствует).Российский аналог, ЗРК средней дальности 9К317 "Бук-М2" превосходит "норвежца" по всем параметрам. Время развертывания из походного положения в боевое – 5 минут. Дальность поражения целей – до 50 км (по высоте – до 20 км). Масса ракеты и боевой части – 715 кг и 70 кг соответственно. Вероятность поражения воздушной цели типа самолет F-15 – 0,95, то есть достаточно одной ракеты ("норвежцу" необходимо две). Число одновременно обстреливаемых целей – до 24.Круговой обзор РЛС (фазированная решетка) в секторе 70 градусов, инструментальная дальность – 120 км. Комплекс способен поражать надводные цели (на удалении 3 – 25 км) и радиоконтрастные наземные (10 – 15 км), имеет отличную боевую репутацию (Сирия, Ливия, Украина).Время перевода ЗРК NASAMS из походного положения в боевое – 15 минут. Масса ракеты и ее боевой части – 150 кг и 22 кг соответственно. Скорость зенитной ракеты – 1000 м/сек. Максимальная скорость поражаемой цели – 3600 км/час (в боевых условиях не проверено). Заметим, гиперзвуковые скорости российских ракет натовскому комплексу совершенно не по зубам: квазибаллистический "Искандер" – около 10 тысяч км/час, аэробаллистический "Кинжал" (ракета 9-С-7760) – более 14 тысяч км/час. При этом круговое вероятное отклонение составляет всего 1 – 2 метра, то есть центры принятия решений на Украине и в странах НАТО совершенно беззащитны, и NASAMS в Киеве – очередная мистификация Запада.Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в ДонбассеОбъявляя о помощи Украине "в размере 820 миллионов долларов, включая норвежскую систему ПВО", Пентагон цинично подталкивает марионеточный киевский режим к войне "до последнего украинца".Появление на Украине ЗРК NASAMS означает переход ВСУ от российских систем ПВО к натовским стандартам, что само по себе не обещает стране ничего хорошего. Западные кураторы, вооружения, и курс в НАТО уже привели к катастрофическим для Украины последствиям.Безрассудное продолжение такой политики принесет ВСУ и мирному населению только новые бедствия, лишения, жертвы. И, разумеется, ЗРК NASAMS будут в приоритетном порядке уничтожены российскими войсками, как это уже происходит с другим "чудо-оружием" Запада – РСЗО HIMARS.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSMКак работают на Украине комплексы РЭБ "Красуха-4С"

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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вооружение, нато, украина, мнение эксперта