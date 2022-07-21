https://uz.sputniknews.ru/20220721/mid-pridnestrovya-predupredil-moldovu-o-riske-voyny-26390263.html
МИД Приднестровья предупредил Молдову о риске войны
МИД Приднестровья предупредил Молдову о риске войны
О последствиях возможного выхода Молдовы из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье предупредил глава МИД непризнанной республики Игнатьев.
2022-07-21T11:07+0500
2022-07-21T11:07+0500
2022-07-21T11:07+0500
в мире
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соглашение
урегулирование
конфликт
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Возможный выход Молдовы из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.Известно, что в четверг исполняется 30 лет с момента подписания оглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Так, свои подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдовы Мирча Снегур.В рамках соглашения сторонам удалось добиться прекращения огня, а 29 июля в регионе разместили миротворческий контингент.Также он отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил, является "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".Напомним: мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, располагающихся на основных участках зоны безопасности.Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, так как там опасались, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.В 1992 году Кишинев предпринял попытку решить проблему силой. После этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.Читайте также:
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молдова, война, соглашение, урегулирование, конфликт
МИД Приднестровья предупредил Молдову о риске войны
О последствиях возможного выхода Молдовы из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье предупредил глава МИД непризнанной республики Игнатьев.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik.
Возможный выход Молдовы из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. Об этом в интервью РИА Новости
рассказал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
Известно, что в четверг исполняется 30 лет с момента подписания оглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Так, свои подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдовы Мирча Снегур.
В рамках соглашения сторонам удалось добиться прекращения огня, а 29 июля в регионе разместили миротворческий контингент.
"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", – заявил Игнатьев.
Также он отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил, является "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".
Напомним: мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, располагающихся на основных участках зоны безопасности.
Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, так как там опасались, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.
В 1992 году Кишинев предпринял попытку решить проблему силой. После этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.