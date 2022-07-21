https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-ekaterinburge-otkroyut-torgovyy-dom-uzbekistana--26396733.html
В Екатеринбурге откроют торговый дом Узбекистана
В Екатеринбурге откроют торговый дом Узбекистана
Это поможет обеспечить продовольственную безопасность.
2022-07-21T13:55+0500
2022-07-21T13:55+0500
2022-07-21T13:55+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В 2023 году в российском городе Екатеринбург откроют торговый дом Узбекистана, рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".В торговом представительстве планируют продавать и выставлять узбекистанские товары промышленного и текстильного производств. По словам генерального консула, это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности республики.Стороны рассмотрели и обсудили вопросы создания представительства на выставке "Иннопром", которая прошла в начале июля в Екатеринбурге. В данный момент они выбирают место, где будет располагаться заведение.Ранее глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что основной экспорт из Узбекистана в область – это товары легкой промышленности. Например, ткани, нити и пряжа. При том из области в республику поставляют технологии, оборудование, автоматические системы и станки.Читайте также:ШОС в будущем может стать партнером выставки "Иннопром" — Минпромторг РФНоров: российская экономика — наш стратегический партнер и союзник
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екатеринбург, россия, торговый дом, узбекистан, открытие
В Екатеринбурге откроют торговый дом Узбекистана
Генеральный консул республики отметил, что это станет важным решением в обеспечении продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik.
В 2023 году в российском городе Екатеринбург откроют торговый дом Узбекистана, рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон
".
В торговом представительстве планируют продавать и выставлять узбекистанские товары промышленного и текстильного производств. По словам генерального консула, это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности республики.
Стороны рассмотрели и обсудили
вопросы создания представительства на выставке "Иннопром", которая прошла в начале июля в Екатеринбурге. В данный момент они выбирают место, где будет располагаться заведение.
"Мы сейчас уже посмотрели ряд мест, точек, где могут открыть торговый дом. В этом году, наверное, не получится, потому что это вопрос организационного характера. Мы очень заинтересованы поддержать российскую сторону. Я думаю, в первой половине следующего года произойдет открытие", - уточнил Хаматов.
Ранее глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что основной экспорт из Узбекистана в область – это товары легкой промышленности. Например, ткани, нити и пряжа. При том из области в республику поставляют технологии, оборудование, автоматические системы и станки.