https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-tashkente-otkrylsya-it-klub-dlya-jenschin--26373584.html

В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин

В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин

Узбекистан уделяет особое внимание поддержке женщин.

2022-07-21T09:01+0500

2022-07-21T09:01+0500

2022-07-21T09:01+0500

общество

женщины

клуб

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Вчера в Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин GAP, передает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.Данный проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Главные задачи клуба – повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставит им возможность обучения и трудоустройства в сфере.По информации министерства, в клубе буду проходить на постоянной основе разные мероприятия, включая презентации, дискуссии, выступления спикеров, квесты, показы фильмов, соревнования. Для участия в мероприятиях администрация клуба будет приглашать женщин, реализовавших свои проекты.Организаторами проекта выступят министерство и технологический парк IT Park. У них в планах развить клуб до женской коммуникационной площадки, на которой участницы смогут поддерживать друг друга, делиться мнениями, находить единомышленников и наращивать контакты.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:В Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работуВ Узбекистане появятся "Женщины-наставницы"

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женщины, клуб, it-технологии