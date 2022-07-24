https://uz.sputniknews.ru/20220724/mirziyoev-i-putin-obsudili-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva--26475509.html

Мирзиёев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Мирзиёев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня президенты провели телефонные переговоры.

2022-07-24T15:29+0500

2022-07-24T15:29+0500

2022-07-24T15:29+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран. Также президенты обсудили вопросы международной повестки, включая подготовку к заседанию Совета глав стран – участниц ШОС.Обе стороны отметили положительный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между Узбекистаном и Россией.Кроме того, Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения.Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами.Читайте также:Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева — что обсудили президентыЗрители хотят знать об этой стране: почему "Россия-Культура" будет работать в Узбекистане

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шавкат мирзиёев, владимир путин, сотрудничество