https://uz.sputniknews.ru/20220726/mirziyoev-poblagodaril-za-pozdravleniya-i-pojelaniya-napravlennye-emu-v-den-ego-rojdeniya-26517474.html

Мирзиёев поблагодарил за поздравления и пожелания, направленные ему в день его рождения

Мирзиёев поблагодарил за поздравления и пожелания, направленные ему в день его рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение.

2022-07-26T07:48+0500

2022-07-26T07:48+0500

2022-07-26T09:01+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

благодарность

день рождения

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ТАШКЕНТ, 26 июл– Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность за сердечные поздравления и искренние пожелания, направленные ему в день его рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение, и он воспринимает их как еще одно проявление признания широкомасштабных демократических реформ по построению Нового Узбекистана и растущего международного авторитета страны.Также президент добавил: "В этот день мне доставляет особое удовольствие выразить мою огромную сыновнюю любовь и уважение нашему трудолюбивому и великодушному многонациональному народу, который является решающей силой в осуществлении Стратегии развития, основанной на благородном принципе "Во имя чести и достоинства человека".Читайте также: Мирзиёев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваВидео: Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения

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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, благодарность, день рождения