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Мирзиёев поблагодарил за поздравления и пожелания, направленные ему в день его рождения
Мирзиёев поблагодарил за поздравления и пожелания, направленные ему в день его рождения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение.
2022-07-26T07:48+0500
2022-07-26T07:48+0500
2022-07-26T09:01+0500
общество
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
благодарность
день рождения
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ТАШКЕНТ, 26 июл– Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность за сердечные поздравления и искренние пожелания, направленные ему в день его рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение, и он воспринимает их как еще одно проявление признания широкомасштабных демократических реформ по построению Нового Узбекистана и растущего международного авторитета страны.Также президент добавил: "В этот день мне доставляет особое удовольствие выразить мою огромную сыновнюю любовь и уважение нашему трудолюбивому и великодушному многонациональному народу, который является решающей силой в осуществлении Стратегии развития, основанной на благородном принципе "Во имя чести и достоинства человека".Читайте также: Мирзиёев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваВидео: Кадыров подарил Мирзиёеву двух лошадей на день рождения
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Мирзиёев поблагодарил за поздравления и пожелания, направленные ему в день его рождения
07:48 26.07.2022 (обновлено: 09:01 26.07.2022)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение.
ТАШКЕНТ, 26 июл– Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность за сердечные поздравления и искренние пожелания, направленные ему в день его рождения, сообщает пресс-служба
главы государства.
"Выражаю искреннюю благодарность главам зарубежных государств и правительств, иностранным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, представителям деловых кругов, махаллям и трудовым коллективам нашей страны, всем соотечественникам за сердечные поздравления и искренние пожелания, направленные в связи с днем моего рождения", — поблагодарил глава государства.
Президент отметил, что все поздравления и пожелания имеют для него большое значение, и он воспринимает их как еще одно проявление признания широкомасштабных демократических реформ по построению Нового Узбекистана и растущего международного авторитета страны.
"Эти поздравления и пожелания, являющиеся выражением высокого уважения к нашему многонациональному народу и государству, имеют для меня большое значение, я воспринимаю их как еще одно проявление признания наших широкомасштабных демократических реформ по построению Нового Узбекистана, растущего международного авторитета страны", — отметил Мирзиёев.
Также президент добавил: "В этот день мне доставляет особое удовольствие выразить мою огромную сыновнюю любовь и уважение нашему трудолюбивому и великодушному многонациональному народу, который является решающей силой в осуществлении Стратегии развития, основанной на благородном принципе "Во имя чести и достоинства человека".
"Уверен, что благодаря силе, энергии и мощному созидательному потенциалу нашего народа мы обязательно достигнем поставленных перед собой высоких целей построения истинно народного государства и общества, во всех сферах жизни которого будут верховенствовать закон и справедливость", — заключил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.