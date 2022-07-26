https://uz.sputniknews.ru/20220726/potreblenie-elektrichestva-prevysilo-istoricheskiy-maksimum--26534371.html

Потребление электричества превысило исторический максимум

Потребление электричества превысило исторический максимум

В республике наблюдается рост потребления электроэнергии.

2022-07-26T13:25+0500

2022-07-26T13:25+0500

2022-07-26T13:36+0500

общество

узбекистан

расходы

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На прошлой неделе из-за аномально жаркой погоды расход электроэнергии достиг исторического максимума, передает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Показатель потребления электричества за 22 июля этого года составил 237 млн кВт/ч, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Это стало максимальным значением не только за летний период, но и за годовой.При этом в летний период в столице уровень потребления энергии не только достиг исторического уровня, но и даже превысил показатель осенне-зимнего периода, во время которого спрос на электроэнергию традиционно самый высокий.Рост спроса на электричество вызван строительством зданий и запуском производственных предприятий. При этом некоторые домохозяйства в республике использовали в сутки 1000 кВт/ч, что больше обычных показателей.Минэнерго подчеркивает, что в аномально жаркий период необходимо экономить электроэнергию, потому что от нее зависит состояние всей системы энергоснабжения страны. Перегрузки линий электропередач могут вызвать масштабные аварии.Ранее министерство сообщило, что из-за жары в республике проводят временные отключения электроэнергии для разгрузки ЛЭП. Читайте также:В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жаруУзбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателями

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узбекистан, расходы, электроэнергия