https://uz.sputniknews.ru/20220726/potreblenie-elektrichestva-prevysilo-istoricheskiy-maksimum--26534371.html
Потребление электричества превысило исторический максимум
Потребление электричества превысило исторический максимум
В республике наблюдается рост потребления электроэнергии.
2022-07-26T13:25+0500
2022-07-26T13:25+0500
2022-07-26T13:36+0500
общество
узбекистан
расходы
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На прошлой неделе из-за аномально жаркой погоды расход электроэнергии достиг исторического максимума, передает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Показатель потребления электричества за 22 июля этого года составил 237 млн кВт/ч, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Это стало максимальным значением не только за летний период, но и за годовой.При этом в летний период в столице уровень потребления энергии не только достиг исторического уровня, но и даже превысил показатель осенне-зимнего периода, во время которого спрос на электроэнергию традиционно самый высокий.Рост спроса на электричество вызван строительством зданий и запуском производственных предприятий. При этом некоторые домохозяйства в республике использовали в сутки 1000 кВт/ч, что больше обычных показателей.Минэнерго подчеркивает, что в аномально жаркий период необходимо экономить электроэнергию, потому что от нее зависит состояние всей системы энергоснабжения страны. Перегрузки линий электропередач могут вызвать масштабные аварии.Ранее министерство сообщило, что из-за жары в республике проводят временные отключения электроэнергии для разгрузки ЛЭП. Читайте также:В Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жаруУзбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателями
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узбекистан, расходы, электроэнергия
Потребление электричества превысило исторический максимум
13:25 26.07.2022 (обновлено: 13:36 26.07.2022)
Из-за аномально жаркой погоды на территории республики наблюдаются рост потребления электроэнергии и перенагрев ЛЭП.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
На прошлой неделе из-за аномально жаркой погоды расход электроэнергии достиг исторического максимума, передает пресс-служба
Министерства энергетики Узбекистана.
Показатель потребления электричества за 22 июля этого года составил 237 млн кВт/ч, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Это стало максимальным значением не только за летний период, но и за годовой.
При этом в летний период в столице уровень потребления энергии не только достиг исторического уровня, но и даже превысил показатель осенне-зимнего периода, во время которого спрос на электроэнергию традиционно самый высокий.
Рост спроса на электричество вызван строительством зданий и запуском производственных предприятий. При этом некоторые домохозяйства в республике использовали в сутки 1000 кВт/ч, что больше обычных показателей.
Минэнерго подчеркивает, что в аномально жаркий период необходимо экономить электроэнергию, потому что от нее зависит состояние всей системы энергоснабжения страны. Перегрузки линий электропередач могут вызвать масштабные аварии.
Ранее министерство сообщило
, что из-за жары в республике проводят временные отключения электроэнергии для разгрузки ЛЭП.