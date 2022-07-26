https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-proydet-festival-tashkent-food-fest--26538987.html
В Ташкенте пройдет фестиваль "Tashkent Food Fest"
В Ташкенте пройдет фестиваль "Tashkent Food Fest"
Гостей мероприятия будет ждать развлекательная программа.
2022-07-26T16:10+0500
2022-07-26T16:10+0500
2022-07-26T17:23+0500
культура
ташкент
фестиваль
еда
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В столице с 29 июля по 7 августа пройдет гастрономический фестиваль "Tashkent Food Fest". Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Мероприятие будет проходить на площадках около гостиницы "Hyatt Regency" и Национальной Библиотеки. На нем будут представлены более шестидесяти брендов национальной и европейской кухонь, а также кофеен и стейк-хаусов.Особое внимание на фестивале уделят необходимым в такую жару прохладительным напиткам и мороженому. Планируется, что в мероприятии примут участие десять известных производителей данных сладостей.Кроме того, гости смогут попробовать более пяти видов плова, который приготовят повара ресторана "Besh Qozon".При этом в течение всех десяти дней феста посетителей будет ждать разнообразная развлекательная программа, включающая выступления звезд узбекской эстрады, призовые розыгрыши, танцевальные шоу и многое другое.Ранее с 15 по 17 июля в нескольких парках Ташкента прошел гастрономический фестиваль "Food and Muzzday fest-2022". Читайте также:В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"В Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"
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ташкент, фестиваль, еда
В Ташкенте пройдет фестиваль "Tashkent Food Fest"
16:10 26.07.2022 (обновлено: 17:23 26.07.2022)
Гостей мероприятия будут ждать много вкусной еды, выступления звезд и развлекательные шоу.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik
. В столице с 29 июля по 7 августа пройдет гастрономический фестиваль "Tashkent Food Fest". Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон
".
Мероприятие будет проходить на площадках около гостиницы "Hyatt Regency" и Национальной Библиотеки. На нем будут представлены более шестидесяти брендов национальной и европейской кухонь, а также кофеен и стейк-хаусов.
Особое внимание на фестивале уделят необходимым в такую жару прохладительным напиткам и мороженому. Планируется, что в мероприятии примут участие десять известных производителей данных сладостей.
Кроме того, гости смогут попробовать более пяти видов плова, который приготовят повара ресторана "Besh Qozon".
При этом в течение всех десяти дней феста посетителей будет ждать разнообразная развлекательная программа, включающая выступления звезд узбекской эстрады, призовые розыгрыши, танцевальные шоу и многое другое.
Ранее с 15 по 17 июля в нескольких парках Ташкента прошел
гастрономический фестиваль "Food and Muzzday fest-2022".