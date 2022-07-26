https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-proydet-festival-tashkent-food-fest--26538987.html

В Ташкенте пройдет фестиваль "Tashkent Food Fest"

В Ташкенте пройдет фестиваль "Tashkent Food Fest"

Гостей мероприятия будет ждать развлекательная программа.

2022-07-26T16:10+0500

2022-07-26T16:10+0500

2022-07-26T17:23+0500

культура

ташкент

фестиваль

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/10/26243898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2efecec55f4c7fca076d4d954b3c52b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В столице с 29 июля по 7 августа пройдет гастрономический фестиваль "Tashkent Food Fest". Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Мероприятие будет проходить на площадках около гостиницы "Hyatt Regency" и Национальной Библиотеки. На нем будут представлены более шестидесяти брендов национальной и европейской кухонь, а также кофеен и стейк-хаусов.Особое внимание на фестивале уделят необходимым в такую жару прохладительным напиткам и мороженому. Планируется, что в мероприятии примут участие десять известных производителей данных сладостей.Кроме того, гости смогут попробовать более пяти видов плова, который приготовят повара ресторана "Besh Qozon".При этом в течение всех десяти дней феста посетителей будет ждать разнообразная развлекательная программа, включающая выступления звезд узбекской эстрады, призовые розыгрыши, танцевальные шоу и многое другое.Ранее с 15 по 17 июля в нескольких парках Ташкента прошел гастрономический фестиваль "Food and Muzzday fest-2022". Читайте также:В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"В Навоийской области пройдет "Книжный фестиваль"

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, фестиваль, еда