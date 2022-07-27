https://uz.sputniknews.ru/20220727/chempion-uzbekistana-rasskazal-v-chem-sekret-pobed-26580712.html

Чемпион Узбекистана рассказал, в чем секрет побед

Чемпион Узбекистана рассказал, в чем секрет побед

Чемпион Узбекистана по кроссфиту Амирхан Мансуров рассказал корреспонденту Sputnik об этом новом виде спорта и уже завоеванных своих победах в нем.

2022-07-27T18:44+0500

2022-07-27T18:44+0500

2022-07-27T18:44+0500

спорт

узбекистан

победа

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Амирхан Мансуров профессиональных спортсмен. Окончил колледж олимпийского резерва, госуниверситет физической культуры и спорта. Занимался боксом, но остановился на кроссфите.Для Узбекистана этот вид спорта новый. Можно сказать, он только зарождается здесь.По словам спортсмена, большее количество занятий кроссфитом требует выносливости, скорости и гибкости. Регулярные упражнения делают тело стройным и здоровым.В мае Мансуров в составе команды выиграл турнире Unfitrace. Сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в Дубае в ноябре, и к международным соревнованиям в Абу-Даби.Амирхан следит за профессиональными успехами российских спортсменов Романа Хренникова и Хабиба Нурмагомедова. Является поклонником узбекистанцев Бахадира Джалолова, Мураджона Ахмадалиева, Эльнура Абдураимова."Во время занятий спортом очень важен психологический настрой и бодрость духа. Тот, кто усердно работает и без страха преодолевает трудности, добьется победы", — отмечает он.Читайте также:Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фотоТяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом АзииОлимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве

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