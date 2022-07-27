https://uz.sputniknews.ru/20220727/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-snova-vyroslo-26559465.html

COVID-19: число инфицированных за сутки снова выросло

COVID-19: число инфицированных за сутки снова выросло

На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в республике уже свыше 200 тыс. человек.

2022-07-27T12:46+0500

2022-07-27T12:46+0500

2022-07-27T12:46+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 68 человек, что на четыре заболевших больше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 17 пациентов, в Ташкентской области заболели семь человек.В Самаркандской и Джизакской областях по шесть заболевших, а в Хорезмской области – пять инфицированныхПо четыре человека в Каракалпакстане, а также в Наманганской и Ферганской областях.В Сурхандарьинской, Навоийской, Бухарской и Кашкадарьинской областях – по три инфицированных.И замыкают список Андижанская область, где за сутки выявили два случая, а также Сырдарьинская область – один человек.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 879 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19СМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьянБилл Гейтс предсказывает новую пандемию

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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана