Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220728/covid-19-chislo-zarazivshixsya-v-uzbekistane-za-sutki-poshlo-na-spad-26603662.html
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-07-28T12:43+0500
2022-07-28T12:43+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18942046_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_de403c6b911cfd43b50d5fedef0307a8.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 65 человек, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов.По шесть заболевших в Самаркандской и Хорезмской областях.В Каракалпакстане, а также в Ташкентской и Наманганской областях заболели по пять человек.В Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре инфицированных.И замыкают список Андижанская, Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская области, где за сутки выявили по три случая, а также Сырдарьинская и Навоийская области – по два человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоТоп-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18942046_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_505249c297976218e6523e46350cc40d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, коронавирус covid-19, статистика

COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад

12:43 28.07.2022
© Unsplash / Julia KoblitzПроведение лабораторных исследований
Проведение лабораторных исследований - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Unsplash / Julia Koblitz
Подписаться на
Yandex newsTelegram
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 65 человек, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов.
По шесть заболевших в Самаркандской и Хорезмской областях.
В Каракалпакстане, а также в Ташкентской и Наманганской областях заболели по пять человек.
В Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре инфицированных.
И замыкают список Андижанская, Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская области, где за сутки выявили по три случая, а также Сырдарьинская и Навоийская области – по два человека.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.
Читайте также:
В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19
Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видео
Топ-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0