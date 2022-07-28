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COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-07-28T12:43+0500
2022-07-28T12:43+0500
2022-07-28T12:43+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 65 человек, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов.По шесть заболевших в Самаркандской и Хорезмской областях.В Каракалпакстане, а также в Ташкентской и Наманганской областях заболели по пять человек.В Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре инфицированных.И замыкают список Андижанская, Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская области, где за сутки выявили по три случая, а также Сырдарьинская и Навоийская области – по два человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоТоп-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 65 человек, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов.
По шесть заболевших в Самаркандской и Хорезмской областях.
В Каракалпакстане, а также в Ташкентской и Наманганской областях заболели по пять человек.
В Сурхандарьинской и Бухарской областях – по четыре инфицированных.
И замыкают список Андижанская, Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская области, где за сутки выявили по три случая, а также Сырдарьинская и Навоийская области – по два человека.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 944 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.