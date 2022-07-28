https://uz.sputniknews.ru/20220728/medrese-modarixon-budet-vklyucheno-v-turisticheskiy-marshrut--26605407.html
Медресе Модарихон включат в туристический маршрут
Медресе Модарихон включат в туристический маршрут
Памятник архитектуры построен в XVI веке Абдулла-ханом.
2022-07-28T13:36+0500
2022-07-28T13:36+0500
2022-07-28T14:23+0500
туризм
памятник
архитектура
маршрут
туризм
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Здание медресе Модарихон будет включено в экскурсионный маршрут для туристов, передает пресс-служба Главного управления туризма и культурного наследия Бухарской области.Также при медресе создадут "Центр ремесел" и превратят его в туристический центр. Теперь жители и гости Бухары смогут обучиться таким ремеслам, как чеканка, вышивка, резьба по дереву, ювелирное дело и миниатюрная живопись.Ранее семь культурных объектов Узбекистана вошли в Список культурного наследия исламского мира. В почетный список вошли: мавзолей Исмаила Самани, комплексы Чор Бакр и Бахауддин Накшбанд, мечеть Магоки Аттар, ансамбль Пойи Калон, руины древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.Читайте также:Узбекистан попал в список лучших мест мира-2022В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО
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памятник, архитектура, маршрут, туризм
Медресе Модарихон включат в туристический маршрут
13:36 28.07.2022 (обновлено: 14:23 28.07.2022)
Памятник архитектуры построен в XVI веке Абдулла-ханом. Входит в состав ансамбля Кош-медресе с медресе Абдулла-хана.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Здание медресе Модарихон будет включено в экскурсионный маршрут для туристов, передает пресс-служба
Главного управления туризма и культурного наследия Бухарской области.
Также при медресе создадут "Центр ремесел" и превратят его в туристический центр. Теперь жители и гости Бухары смогут обучиться таким ремеслам, как чеканка, вышивка, резьба по дереву, ювелирное дело и миниатюрная живопись.
Ранее семь культурных объектов Узбекистана вошли
в Список культурного наследия исламского мира. В почетный список вошли: мавзолей Исмаила Самани, комплексы Чор Бакр и Бахауддин Накшбанд, мечеть Магоки Аттар, ансамбль Пойи Калон, руины древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.