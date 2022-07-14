https://uz.sputniknews.ru/20220714/uzbekistan-popal-v-spisok-luchshix-mest-mira--2022--26183375.html

Узбекистан попал в список лучших мест мира – 2022

Узбекистан попал в список лучших мест мира – 2022

В список попали 50 точек планеты, обязательные для посещения

2022-07-14T13:01+0500

2022-07-14T13:01+0500

2022-07-14T13:01+0500

узбекистан

отдых

туризм

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Американский журнал TIME включил Узбекистан в список лучших мест мира в 2022 году. В списке оказались узбекистанские города Великого шелкового пути - Хива, Самарканд, Бухара и Термез. Об этом сообщает Sputnik.Также в этом году Хива и Бухара получили статусы "Столица туризма исламского мира – 2024 " и "Всемирный город ремесленников ", а древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира.Узбекистан также становится для россиян трендовым направлением для отдыха. В период июньских праздников республика заняла пятое место в рейтинге самых популярных зарубежных маршрутов ко Дню России. К тому же летом для россиян перелеты в узбекские города стали дешевле на 36,5%.Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане до 700 тысяч человек в этом году, что на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Напомним: в начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Читайте также:Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследияВ марте Узбекистан стал "туристическим эпицентром" для россиян

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узбекистан, отдых